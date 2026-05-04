Un crucero repleto de estrellas con algunos de los nombres más importantes de Broadway -entre ellos los ganadores de premios Tony Patti LuPone, Darren Criss, Norbert Leo Butz y Adrienne Warren- zarpará de Florida rumbo a México y las Bahamas la próxima primavera.

El Crucero Broadway -que partirá de Miami en viaje de ida y vuelta a Cozumel y Great Stirrup Cay del 15 al 20 de abril de 2027- también contará con la participación de los nominados a los Tony Norm Lewis, Marissa Jaret Winokur, Laura Bell Bundy, Micaela Diamond y Kerry Butler.

Además de representaciones, el crucero ofrecerá múltiples actos teatrales interactivos, preguntas y respuestas, talleres, debates sobre cómo crear un espectáculo y clases de baile.

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También habrá representaciones completas de “Mama I’m a Big Girl Now!”, con Winokur, Bundy y Butler, que se conocieron interpretando a Tracy, Penny y Amber en “Hairspray” y se reúnen para cantar éxitos de Broadway y compartir historias entre bastidores.

El compositor Marc Shaiman, ganador de un Tony y que acaba de publicar sus memorias “Never Mind the Happy: Showbiz Stories from a Sore Winner”, así como el director y coreógrafo Jerry Mitchell, ganador de tres premios Tony y responsable de espectáculos como “Kinky Boots” y “La Cage aux Folles”.

“Esto no es sólo una experiencia para fans, es Broadway sin muros, una experiencia de acceso total en el mar donde fans y leyendas chocan. Durante cinco noches extraordinarias, el barco se convierte en el escenario, los bastidores y todo lo demás. No hay nada que se le parezca”, declaró Jeff Cuellar, Director General de Sixthman.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.