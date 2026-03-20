El exestrella de televisión Joseph Duggar enfrenta un cargo por abuso sexual infantil en Florida, casi cinco años después de que su hermano Josh, quien también participó en el programa de TLC “19 Kids and Counting”, fuera condenado por descargar imágenes de abuso sexual infantil.

Joseph Duggar, de 31 años, fue arrestado en Arkansas, donde reside, y el jueves esperaba su extradición a Florida. Duggar enfrenta cargos por conducta lasciva e indecente hacia una menor de 12 años, según un affidavit de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Bay en Panama City, Florida.

Oficiales de policía en Tontitown, Arkansas, contactaron el miércoles a los alguaciles del Condado de Bay, informando que habían entrevistado a una niña de 14 años que les dijo que Duggar la había molestado en varias ocasiones durante un viaje familiar a Panama City Beach cuando ella tenía 9 años, según el affidavit.

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El padre de la menor confrontó a Duggar sobre el abuso esta semana, y afirmó que Duggar lo admitió. Los oficiales de Tontitown hicieron que el padre llamara a Duggar con un detective en la línea, y nuevamente Duggar admitió los hechos, según el affidavit de arresto.

No había registro de corte en línea en Florida para Duggar, por lo que se desconoce si cuenta con abogado. Nadie respondió de inmediato a una solicitud de información realizada en el sitio web de medios de la familia Duggar.

El Departamento de Policía de Tontitown indicó en un comunicado el jueves que la investigación permanece abierta. Este departamento, ubicado en una ciudad de 4,300 habitantes en las Montañas Ozark del noroeste de Arkansas, derivó preguntas adicionales a la Oficina del Sheriff del Condado de Bay en Florida.

El programa de TLC “19 Kids and Counting” seguía la vida de los devotos bautistas Michelle y Jim Bob Duggar y sus 19 hijos, todos cuyos nombres comenzaban con la letra “J”.

TLC canceló el programa en 2015 tras las denuncias de que Josh Duggar había molestado a cuatro de sus hermanas y a una niñera años antes. Los padres de Josh Duggar dijeron que él había confesado los tocamientos y se disculpó.

En 2022, Josh Duggar fue sentenciado a aproximadamente 12 años y medio de prisión por un cargo de recibir y uno de poseer imágenes que retrataban abuso sexual infantil.