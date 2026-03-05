La superestrella del pop Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles en el condado de Ventura, California, por presuntamente conducir bajo la influencia del alcohol (DUI), según publicó TMZ.

La cantante fue esposada por agentes de California alrededor de las 9:30 p.m. y registrada por el Departamento del Sheriff cerca de las 3:00 a.m. del jueves. Según los registros de la cárcel, Spears fue liberada aproximadamente a las 6: 00 a.m.

Al momento ni la artista ni su equipo han hablado sobre los hechos.

El arresto de la cantante ocurre justo después de que Britney obtuviera una victoria legal cuando se le concedió una orden de restricción permanente contra un hombre de Luisiana que apareció de manera inesperada en su residencia en Los Ángeles, después de haber compartido varios “publicaciones perturbadoras” en redes sociales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con documentos judiciales de Spears, el hombre, de 51 años, la ha acosado en línea desde 2013 y fue arrestado anteriormente por allanamiento de morada en su propiedad en 2025.

Britney Spears, conocida por éxitos como “Toxic”, ha tenido problemas legales en el pasado. En 2007, enfrentó cuatro cargos menores y una posible sentencia de cárcel tras un supuesto accidente de atropello a un vehículo estacionado en Los Ángeles. Los cargos fueron finalmente retirados después de que Spears pagara los daños al propietario del automóvil, y un jurado la absolvió del cargo final de conducir sin licencia en California.

Tras aquel incidente, Spears perdió la custodia de sus dos hijos con Kevin Federline luego de varios episodios públicos preocupantes y el presunto consumo de sustancias y alcohol.