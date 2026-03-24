La Policía Nacional de República Dominicana informó el apresamiento de la artista urbana Yailin La Más Viral (Jorgina Guillermo Díaz), durante un operativo realizado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, donde le fueron ocupadas dos armas de fuego en el interior de un vehículo de su propiedad.

La detención se produjo alrededor de las 11:47 de la mañana, cuando agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM interceptaron a la detenida en la calle Aris Azar, mientras se encontraba en un vehículo marca Lamborghini, verde, placa Z007935. “Le acompañaban otras dos personas, cuyas identidades se hace reservas por el momento”, señala un comunicado de prensa.

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La Policía Nacional dijo que en el interior del vehículo fueron ocupadas una pistola marca Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una segunda pistola marca Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La artista urbana fue puesta a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, según señaló la Policía.

Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

“La Policía Nacional reiteró su compromiso de actuar conforme a la ley y garantizar la seguridad ciudadana”, señala el referido comunicado remitido a este diario.