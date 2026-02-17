El actor Shia LaBeouf fue arrestado en Nueva Orleans tras un presunto altercado en medio de las celebraciones de Mardi Gras, según reportes de medios locales y récords judiciales.

De acuerdo con WYFF 4, LaBeouf fue arrestado este martes y enfrenta dos cargos por agresión simple, aunque no se han divulgado todos los detalles oficiales del incidente.

Por su parte, TMZ informó que el actor presuntamente se vio involucrado en una pelea poco después de la medianoche frente a un bar en el French Quarter.

PUBLICIDAD

El medio obtuvo video del momento posterior al presunto altercado, donde se observa a LaBeouf sin camisa mientras conversa con varias personas en la calle.

Según un testigo citado por TMZ, el actor fue escoltado fuera del bar por empleados del establecimiento antes de que estallara la alegada pelea. Luego, el actor se habría alejado del lugar, pero regresó poco después al frente del bar, donde paramédicos le brindaron atención médica.

Hasta el momento, el actor no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

LaBeouf es ampliamente conocido por sus papeles en Transformers, Disturbia y Fury, entre otras producciones. El actor de 39 años suma un historial de problemas legales, arrestos, comportamientos problemáticos y períodos en rehabilitación por su adicción al alcohol.