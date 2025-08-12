El cantante urbano Jhayco, cuyo nombre de pila es Jesús Manuel Nieves Cortés, fue arrestado el martes en el condado de Miami-Dade por cargos relacionados con drogas.

Según la información que a la que tuvo acceso NBC Miami a través de registros policiacos, el cantante boricua fue detenido alrededor de las 2:55 de la madrugada de hoy, mientras conducía un Corvette rojo de dos puertas a solo 5 millas por hora por la Southwest Eight Street. El vehículo se detuvo por completo y permaneció inmóvil por más de un minuto, lo que llevó a las autoridades a intervenir.

Al acercarse al auto, un oficial reportó un fuerte olor a cannabis y observó que el cantante tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz.

Posteriormente, durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron dos bolsas negras que contenían aproximadamente siete gramos de presunta marihuana cada una, y en los bolsillos del artista se hallaron tres bolsitas transparentes con polvo blanco, presuntamente cocaína, con un peso total estimado de dos gramos.

El cantante puertorriqueño de 32 años fue acusado formalmente de posesión de cocaína y posesión de menos de 20 gramos de cannabis. Su fianza fue fijada en $3,000.

No está claro todavía si el artista prestó la fianza.

Jhayco es conocido por temas como “DÁKITI”, “CÓMO SE SIENTE” y “No Me Conoce - Remix”, colaboraciones con el también artista urbano Bad Bunny. Su álbum debut “Famouz” (2019) alcanzó el puesto número cinco en la lista Top Latin Albums, según su biografía en Spotify.