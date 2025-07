Joyce Giraud, Osvaldo Ríos y Rocky The Kid, amigos del reconocido diseñador mayagüezano Nono Maldonado, quien falleció el miércoles a sus 79 años de edad, lamentaron su partida a la vez que destacaron su extensa trayectoría como vanguardista de la moda femenina y masculina.

“Nono siempre fue tan bueno conmigo. No solo tuve el honor de conocerlo y modelar para él, sino que también me apoyó en mi etapa de reina y siempre lo recordaré con mucho cariño. Acá en la tierra estamos de luto, pero el cielo ha ganado un ángel lleno de clase y elegancia”, manifestó a Primera Hora, la ex Miss Puerto Rico Universe 1998, Joyce Giraud, quien se encuentra de vacaciones junto a su familia en Europa.

El veterano actor Osvaldo Rios, quien también modeló para Maldonado, expresó su sentir en las redes sociales tras conocer el fallecimiento del ícono de la moda puertorriqueña.

“En el 1981, (21 años) era yo un joven modelo de pasarela y este gran diseñador y amigo Nono Maldonado me dio la primera oportunidad de modelar para El y además me recomendó con el fotógrafo Ken Duncan en Estado Unidos para que hiciera en New York las campañas de ‘Calvin Klein Underwear’, ‘Jordache’, ‘Sergio Valente’ y ‘Cacharell’, entre muchas otras marcas y líneas exclusivas de ropa masculina. Desde entonces nos hicimos grandes amigos junto con su compañero de vida Polo. Gracias Nono por tu amistad y por haber sido mi mentor en el mundo del modelaje masculino!, descansa en paz amigo”, manifestó el veterano actor.

Para el comediante y locutor Rocky The Kid, Nono Maldonado fue, “uno de los diseñadores más influyentes de Puerto Rico. Estudió Mercadeo en la Universidad Fordham y comenzó su carrera en Nueva York como comprador en Bloomingdale’s, luego como editor de moda en la revista Esquire entre 1972 y 1975. En 1976 regresó a la isla, donde abrió su primera boutique en San Juan y más adelante lanzó su propia colección femenina, consolidándose como una figura clave en la moda puertorriqueña”.

Añadió que, “su estilo, elegante y sobrio lo hizo destacar tanto en la moda como en el diseño de interiores, participando en proyectos emblemáticos como el St. Regis Bahía Beach Resort. A lo largo de su carrera, fue reconocido por su refinamiento y por dejar una huella duradera en la estética y cultura del diseño en Puerto Rico. Su legado ha sido celebrado en exposiciones que honran su trayectoria. Descanse en paz”.