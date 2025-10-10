El actor, cantante y modelo argentino Fede Dorcaz, conocido también por su relación con la youtuber Mariana Ávila, fue asesinado este viernes en la Ciudad de México durante un aparente intento de asalto. Tenía 29 años.

La trágica noticia fue confirmada a través de las redes sociales del programa ¡Siéntese Quien Pueda!, donde también se informó que Dorcaz estaba a punto de debutar en el reality show ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, uno de los nuevos proyectos que marcaban una etapa ascendente en su carrera artística.

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos”, expresaron en un comunicado.

PUBLICIDAD

Detalles del ataque

Según información preliminar publicada por medios como TVyNovelas y Agencia México, el crimen ocurrió en la colonia Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, mientras Dorcaz conducía una camioneta de alta gama por las laterales del Periférico, a la altura de la calle Electrificación.

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), dos hombres armados a bordo de motocicletas lo interceptaron e intentaron asaltarlo, abriendo fuego en un ataque que las autoridades consideran directo y planeado.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo”, indicó la agencia en un comunicado.

Las autoridades ya analizan las cámaras de vigilancia en la zona para identificar a los agresores. Además, el caso fue referido al Ministerio Público, que coordina las investigaciones y peritajes correspondientes.

Una vida y carrera con proyección

Fede Dorcaz se encontraba en un momento prometedor de su carrera artística. Reconocido por su presencia en redes sociales, su faceta como cantante y su incursión en la televisión mexicana, el argentino había captado la atención del público tanto por su carisma como por sus múltiples talentos.

Su debut en el reality de Televisa estaba pautado como uno de sus proyectos más importantes del año.

“Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos”, agregó el mensaje publicado por su equipo.

Hasta el momento, familiares y allegados han pedido respeto a su privacidad durante este difícil proceso. Las investigaciones continúan para esclarecer el crimen.