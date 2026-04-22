En medio del tenso conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel, hace unos días se celebró el bridal shower de Bettina Anderson, la prometida de Donald Trump Jr.

Anderson, de 39 años, es una influencer y socialité de Florida que próximamente pasará a formar parte del conocido clan Trump. Donald Trump Jr., de 48 años, es padre de cinco hijos junto a su exesposa Vanessa Trump.

La fecha de la boda aún no ha sido revelada. Sin embargo, según reportó Page Six, unas 85 invitadas llegaron hasta Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump en Palm Beach, Florida, para la celebración.

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El evento tuvo lugar durante el horario del almuerzo y se suma a otras grandes celebraciones que la familia Trump suele realizar en la propiedad.

La fiesta tuvo como tema un “jardín encantado” y reunió a varias figuras cercanas a la familia.

En una imagen compartida por la propia novia en Instagram, se le ve vestida de blanco junto a Arabella Kushner, Lara Lea Trump y sus futuras cuñadas Ivanka y Tiffany Trump.