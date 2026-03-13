Silvia Corzo, reconocida periodista colombiana, acaparó la atención en redes sociales tras casarse consigo misma en una ceremonia simbólica. Esta práctica es conocida como sologamia.

La periodista, quien fue conductora de Noticias Caracol, realizó un compromiso consigo misma reafirmando su decisión de priorizar su bienestar emocional y mental.

“Le digo que sí a la vida y me digo que sí, me acepto a estar siempre para mí. Prometo cuidarme, escucharme y no abandonarme nunca más. Elijo amarme para así poder amar mejor”, expresó Corzo, de 52 años, durante el rito en una publicación por Infobae.

La también abogada estuvo acompañada de amigos y familiares incluso, su hijo, Pablo Toro, la acompañó hasta el altar.

PUBLICIDAD

“Escogerse uno mismo puede sonar fácil, pero no lo es y esto que estás haciendo es muy valiente y te admiro mucho. Podría decir que he tenido muchas mamás en mi vida. Gracias por ser una maestra y por enseñarme a vivir sin miedo y a ser yo mismo”, fueron las palabras de su hijo.

Para el evento, Corzo vistió un vestido largo de color beige y también un anillo de compromiso, y cumplió con la tradición de lanzar el ramo a las mujeres que asistieron.

De acuerdo a RC Noticias, la comunicadora dijo, una entrevista en emisora que trabaja, que la decisión fue el resultado de un proceso personal que ha venido desarrollando desde hace varios años.

Según el medio, Corzo explicó que todo comenzó con una reflexión que tuvo el 7 de enero, cuando se preguntó si alguna vez se había elegido a sí misma con la misma determinación con la que muchas personas deciden comprometerse con una pareja.

“Esto es un proceso que he vivido por muchos años para conectarme con el amor propio, señaló la periodista”, expresó. “Yo lo que quería era un ritual para elegirme a mí”.