La película “Matilda” sigue en la memoria de muchos por su particular historia: una niña con un don especial que se enfrenta a su familia y a la directora de su colegio. En medio de la travesía, encuentra un apoyo fundamental en su profesora, “Miss Honey”.

Embeth Davidtz fue quien encarnó en la pantalla a la docente cuando tenía 31 años. Este fue uno de los personajes más icónicos de la trama por su ternura y disposición de cuidado de los estudiantes.

Además del papel en la cinta de la década de 1990, la estadounidense ha participado en decenas de producciones de Hollywood. En la actualidad, tiene 57 años y es madre de dos hijos.

¿A qué se dedica “Miss Honey” de “Matilda”?

Tras su paso por la película, se ha mantenido vinculada a la industria cinematográfica. Por ejemplo, ha actuado en ‘The Gingerbread Man’, ‘13 fantasmas’, ‘Paranoia’, ‘Old’ y ‘The Amazing Spider-Man 2′ -en esta última producción protagonizó a ‘Mary Parker’, la madre de ‘Peter Parker’-.

Así mismo, ha estado en series de televisión, como ‘Shackleton’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘The Walking Dead’ y ‘The Morning Show’. Por su trabajo en ‘Ray Donovan’ obtuvo una nominación en los Premios Satellite Awards.

Se casó en 2002 con Jason Sloane, con quien tuvo dos hijos: Charlotte Emily Sloane y Asher Dylan Sloane.

Es una abanderada por la lucha contra el cáncer de seno, tras ser diagnosticada en 2013 y deberse someter a una doble mastectomía.

“Hubo momentos en que estaba enferma y me miraba en un espejo y no sabía a quién miraba. No tenía nada que ver con la industria. Tenía que ver con la pura identidad existencial. Yo no era mi yo joven. Yo era como una anciana marchita, demacrada y calva, y eso daba miedo. Luego, después de la cirugía, me sentí completamente desarmada. Pero luego mi yo volvió”, relató para el medio Vulture.

Al superar la enfermedad, dijo que gracias al arte había logrado recuperarse: “Todavía me siento hermosa”.