La influencer y cantante venezolana-estadounidense Lele Pons volvió a conquistar las redes sociales tras compartir un divertido y tierno video junto a su hija Eloísa, fruto de su relación con el cantante puertorriqueño Guaynaa.

En el clip publicado en Instagram, la pequeña aparece persiguiendo a su famosa madre por distintas áreas de la casa mientras Lele corre entre risas, captando un momento espontáneo y familiar que rápidamente provocó miles de reacciones entre sus seguidores.

La publicación se suma a la serie de contenidos que la creadora digital ha compartido desde que se convirtió en madre. En los últimos meses, Lele y Guaynaa han mostrado varios momentos cotidianos junto a su hija Eloísa, quien nació en julio de 2025.

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Los fanáticos no tardaron en llenar la sección de comentarios con mensajes de cariño, destacando la energía de la niña y la conexión familiar que refleja el video. Muchos usuarios aseguraron sentirse identificados con la escena y celebraron que la influencer comparta aspectos más íntimos de su vida como mamá.

Desde el nacimiento de Eloísa, Lele Pons ha mostrado una faceta más personal en redes sociales, incluso hablando abiertamente sobre los retos emocionales de la maternidad y el posparto.

La influencer, quien acumula más de 52 millones de seguidores en Instagram, continúa posicionándose como una de las figuras latinas más influyentes en plataformas digitales gracias a su mezcla de humor, contenido familiar y momentos cotidianos que conectan con su audiencia.