El sol ya estaba bajo cuando Bad Bunny apareció en los cañaverales de Puerto Rico durante su espectáculo de medio tiempo, rodeado de jíbaros con pavas (campesinos con sombreros de paja tradicionales), viejitos jugando dominó (un término cariñoso para los hombres mayores) y un puesto de piragua (hielo raspado), símbolos innegables de Puerto Rico.

De una pequeña isla caribeña con una compleja historia colonial, al mundo: El artista, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, llevó la cultura puertorriqueña al Levi’s Stadium en Santa Clara, California, para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de 2026, en lo que sin duda sería un momento histórico para los latinos. Empezó con sus grandes éxitos de reggaetón, desde “Tití Me Preguntó” hasta “Yo Perreo Sola”, mientras reaparecía en la azotea de la casita de su residencia puertorriqueña —Cardi B estaba de invitada en su fiesta de marquesina—. Luego, se estrelló contra el techo —sonó “Gasolina” de Daddy Yankee por un momento, claramente una celebración de los artistas puertorriqueños que allanaron el camino para que su trap latino se hiciera global—. “Mi nombre es Antonio Martínez Ocasio”, se presentó al público en español. “Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60, es porque nunca, nunca dejé de creer en mí y tú también deberías creer en ti, vales más de lo que piensas”. Sonaron las cuerdas de su canción “Mónaco”; entonces, una sorpresiva Lady Gaga apareció en una boda, cantando su parte de “Die with a Smile”, su colaboración con Bruno Mars, acompañada por una banda de salsa.

Esto le dio tiempo a Benito para un cambio de look —luciendo un traje blanco como un salsero clásico— para “Baile Inolvidable” y “NuevaYol”, con una fiesta en la calle donde se tomó un trago con Tonita, dueña de uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, el Caribbean Social Club de Brooklyn.

Ricky Martin interpretó “Lo Que Pasó a Hawái”, un grito de guerra por la autonomía de Puerto Rico.

Detrás de él, jíbaros con pavas trepaban postes de electricidad que explotaron, símbolo de los frecuentes apagones y la falla de la red eléctrica de Puerto Rico. Inició una conmovedora interpretación de “El Apagón” de 2022, en referencia al huracán María, sus consecuencias y la continua ira y frustración por los apagones persistentes y crónicos.

Durante unos 13 minutos del espectáculo de medio tiempo, patrocinado por Apple Music y Roc Nation, todas las miradas en el campo, y en todo el mundo, se centraron en Benito Antonio Martínez Ocasio.

Bad Bunny cantó íntegramente en español, ya que toda su música está grabada en ese idioma, aunque ha colaborado con artistas angloparlantes. La única voz en inglés fue la de Gaga. Eso cambió al final del concierto, cuando dijo: “Dios bendiga a América”, y luego nombró países del Caribe, Centroamérica y Sudamérica. “Y mi tierra natal, Puerto Rico”.

Terminó con “DtMF” al salir del estadio.

Durante años, Bad Bunny ha sido uno de los artistas más escuchados del planeta. Y el domingo, dejó claro que su popularidad global se traslada sin problemas al escenario más grande de Estados Unidos (aunque no es ajeno a ello. Anteriormente apareció durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV en 2020 junto a Jennifer Lopez y Shakira. Cantó en español junto a dos artistas cuyos éxitos bilingües ayudaron a marcar el comienzo de una era de fusión para la música latina en la década del 2000).

Consideren la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo de 2026 como la guinda de un gran momento para la superestrella mundial de 31 años, quien hace tan solo 10 años trabajaba en un supermercado Econo en Puerto Rico.

La semana pasada, se llevó el premio al álbum del año en los Grammy 2026 por su álbum “Debí Tirar Más Fotos”, que fusiona la tradición folclórica de géneros locales borinquenses como la bomba, la plena, la salsa y la música jíbara con estilos contemporáneos como el reguetón, el trap y el pop. Fue la primera vez que un álbum completamente en español ganó el máximo galardón. Como la mayoría de los cabezas de cartel, Bad Bunny mantuvo en secreto los detalles de su actuación de medio tiempo, aunque muchos especularon que habría algún tipo de actuación política. Ha criticado al presidente Donald Trump en el pasado y, en los Grammy el domingo pasado, dijo “¡Fuera ICE!” al aceptar un premio televisado. La última gira de Bad Bunny se saltó Estados Unidos continental; en una entrevista, dijo que estaba inspirada, al menos en parte, por la preocupación de que sus fans pudieran ser blanco de los agentes de inmigración.

En una conferencia de prensa el jueves, Bad Bunny les dijo a Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music que los espectadores podían esperar una gran fiesta, y bromeó diciendo que, si bien no necesitaban aprender español para disfrutar de su presentación, deberían aprender a bailar.