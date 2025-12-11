La primera noche de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México, dejó un momento inesperado que rápidamente se volvió viral. Durante su presentación del miércoles, el artista puertorriqueño perdió el equilibrio y cayó mientras se desplazaba sobre el techo de la icónica “casita”, elemento central de su puesta en escena del Debí Tirar Más Fotos World Tour.

Bad Bunny se cae en la casita de su concierto en Mexico. 😂🇲🇽 pic.twitter.com/FujJDESbse — Archive Bad Bunny (@ArchiveBenito) December 11, 2025

Miles de asistentes fueron testigos del percance, que provocó unos segundos de silencio en el recinto. Según videos difundidos en redes sociales, el cantante estaba interactuando con el público cuando pisó mal y terminó en el suelo del escenario elevado. La multitud siguió coreando mientras Bad Bunny permanecía inmóvil por un instante, antes de reincorporarse sin mostrar señales de lesión.

Pese al susto, el intérprete retomó el concierto como si nada hubiera ocurrido, animando al público y continuando con el espectáculo sin interrupciones. Hasta el momento no se ha informado de ninguna herida ni malestar físico, y el staff del artista tampoco ha reportado daño alguno.

Bad Bunny se cae en México sufre un pequeño accidente 🇲🇽🫂



Benito la cabra carga todo el peso de la industria musical encima 🐐 pic.twitter.com/OehQpP4tFk — BAD BUNNY El CLúB (@keiveiec) December 11, 2025

El incidente no frenó la emoción por su regreso a México. Bad Bunny. El vegabajeño ofrecerá una serie de presentaciones consecutivas en el Estadio GNP Seguros. Tras su debut del 10 de diciembre, continuará con funciones los días 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.