La emoción que envuelve a Bebé Maldonado sigue incrementando, ahora con el anuncio del día del enlace nupcial.

La presentadora del programa “La manada” de SalSoul compartió la tan especial fecha por sus redes sociales con un video en el que muestra unas pancartas con la fecha.

“!Mi boda será el 1 de noviembre de 2025 en la casa de Dios!”, expresó Bebé.

“Estoy emocionada de compartir la fecha del gran día que hemos esperado no solo los novios, sino nuestras familias, amistades y mis seguidores. Estamos a solo un mes, así que desde hoy comienza el conteo regresivo. Tony Plata (mi papá) ya está listo para llevarme al altar”, añadió.

La animadora lleva meses planificando su boda con su querido “Lalo”, su pareja por los pasados 16 años. Se tratará de un evento completamente familiar, con su hija Andrea Mya González en el rol de dama de honor.

La pareja se comprometió en matrimonio en 2023.