La artista, que participó en una serie que se estrenará pronto en Prime Video, se dejó ver acompañada.

Una de las relaciones amorosas de famosos que más dio de qué hablar fue la de los mexicanos Belinda y Christian Nodal. Su romance no duró más de dos años, pero llegaron a comprometerse en matrimonio.

El amor no prosperó y dieron fin a su noviazgo, lo que desencadenó que se filtraran los supuestos hechos por los que ya no seguirían juntos que no dejaban bien paradas a la artista y a su madre.

Meses más tarde, el intérprete de “Botella tras botella” demostró que pasó la página de Belinda, al encontrar nuevamente el amor con la rapera argentina Cazzu.

Hoy, Nodal y su pareja son padres de una niña llamada Inti y, cada vez que los ‘paparazzis’ los captan, se dejan ver felices.

¿Quién es el novio de Belinda?

Cabe recordar que Belinda lanzó hace unos meses la canción “Cactus” que le habría escrito a Christian para desahogarse por su ruptura. Esto es lo que muchos fanáticos de ambos artistas creen, debido a que en el videoclip se aprecian varias referencias hacia Nodal, como que el modelo de la canción era físicamente parecido al cantante.

No obstante, la mexicana también ya se habría olvidado de su exnovio y empezado un nuevo romance con un millonario empresario.

De acuerdo con lo plasmado en redes sociales, Belinda fue vista el 15 de mayo con Gonzalo Hevia Bailléres en la presentación para medios de comunicación de la serie ‘¿Quién lo mató?’, en la que ella tiene uno de los papeles principales.

La actriz Diana Bovio publicó varias fotos a través de las historias de su perfil de Instagram del evento y, en varias de ellas, se ve a lo lejos a la cantante con el empresario.

Por el momento, la intérprete de ‘Egoísta’ no ha confirmado que en realidad esté en una relación con Hevia Bailléres, pero sus fieles seguidores ya le envían mensajes de felicitaciones en las plataformas digitales.