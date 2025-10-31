El cantante Benson Boone ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su impactante cambio físico tras volcarse de lleno en el ejercicio luego de su reciente ruptura sentimental.

El intérprete estadounidense encendió las redes sociales este jueves al publicar una fotografía sin camiseta junto a un amigo en el gimnasio, tomada después de una intensa sesión de entrenamiento. En la imagen, Boone presume sus abdominales marcados y su musculatura tonificada mientras mira directamente a la cámara.

Como era de esperarse, los fans no tardaron en reaccionar. Cientos de comentarios inundaron sus redes con mensajes de admiración y asombro.“Benson, no sabía que estabas así de fuerte”, escribió un seguidor. Otro agregó: “No puedo con esto, ¿qué estás haciendo?”, mientras un tercero bromeó: “Apúrate y vuelve a casa conmigo”.

El furor llega pocas semanas después de que Boone y su novia, la influencer Maggie Thurmon, pusieran fin a su relación de más de un año. La pareja, ambos de 23 años, había hecho pública su relación en marzo de 2024, cuando asistieron juntos a la fiesta de la Fundación Elton John contra el Sida, durante la ceremonia de los Premios Óscar en West Hollywood.

Thurmon habló recientemente sobre la ruptura en TikTok, compartiendo con sus seguidores cómo ha afrontado esta nueva etapa.“Pasó algo”, dijo. “Y ahora estoy tocando el césped en casa de mis padres, en Georgia”. La creadora de contenido confesó además que ha tenido dificultades para concentrarse en la lectura: “Cuando intento leer, no puedo dejar de pensar en las cosas que me entristecen o en todo lo que estoy sobreanalizando”.

Por su parte, Boone ya había insinuado el fin de la relación durante un concierto, cuando expresó ante el público que “a veces, las personas se van de tu vida”.

Con su reciente transformación física y su renovada energía, parece que el artista está decidido a comenzar una nueva etapa personal y profesional.