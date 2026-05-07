La cantante británica Bonnie Tyler fue inducida a un coma luego de sufrir complicaciones tras una cirugía de emergencia por una perforación intestinal en Portugal, según el diario The Mirror.

Inicialmente se dijo que su estado era estable y que se estaba recuperando bien.

Según la publicación, la artista de 74 años permanece inconsciente y recibe asistencia respiratoria mecánica.

Bonnie Tyler alcanzó fama internacional en la década de 1980 gracias a himnos del pop y rock como It’s a Heartache y Holding Out for a Hero. Su éxito más emblemático, “Total Eclipse of the Heart”, se convirtió en uno de los sencillos más populares de la época.

La artista, nacida en Gales, también representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013 con el tema “Believe In Me”.

En años recientes, Tyler había asegurado que no tenía planes de retirarse de los escenarios y que se mantenía activa físicamente pese al paso del tiempo. Su más reciente álbum de estudio, The Best Is Yet To Come, fue lanzado en 2021.