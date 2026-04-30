Los Ángeles. Britney Spears fue acusada hoy jueves en California de conducir bajo la influencia de drogas y alcohol, informaron las autoridades.

La estrella del pop de 44 años fue acusada de un solo delito menor por conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, informó la Fiscalía del Condado de Ventura.

Un representante de Spears no hizo comentarios de inmediato.

La denuncia penal no especifica qué tipo de alcohol o drogas, ni en qué cantidad, se le acusa de haber consumido.

Spears, quien desde entonces ha ingresado a un programa de tratamiento por abuso de sustancias, fue arrestada el 4 de marzo luego de que la detuvieran por conducir su BMW negro a alta velocidad y de manera errática en la autopista US 101 cerca de su casa, informó la Patrulla de Caminos de California. Parecía estar bajo los efectos de alguna sustancia, se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar, fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de una combinación de alcohol y drogas y fue llevada a una cárcel del Condado de Ventura, informó la Patrulla de Caminos de California.

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Fue puesta en libertad bajo fianza al día siguiente. La policía concluyó su investigación y la presentó a la fiscalía el 23 de marzo.

Un representante calificó entonces las acciones de Spears como “completamente inexcusables” y afirmó que, idealmente, sería “el primer paso hacia un cambio largamente esperado en la vida de Britney”.

Según su representante, Spears ingresó voluntariamente en un centro de tratamiento por abuso de sustancias poco más de un mes después de su arresto.

La comparecencia de Spears ante el juez está programada para el lunes. Dado que se trata de un delito menor, no tendrá que comparecer ante el tribunal, según informaron los fiscales.

Los fiscales indicaron que el caso se tramitará de acuerdo con su protocolo estándar para acusados ​​sin antecedentes de conducir bajo los efectos del alcohol, sin accidentes ni lesiones en la carretera y con un bajo nivel de alcohol en sangre.

En el tribunal el lunes, a Spears se le ofrecerá lo que se conoce comúnmente como “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”, que permite al acusado declararse culpable y obtener un año de libertad condicional, crédito por el tiempo cumplido en la cárcel, un curso obligatorio sobre conducción bajo los efectos del alcohol y las multas y tasas estatales, según informaron los fiscales. La oferta es común, especialmente para los acusados ​​que han demostrado por sí mismos la motivación para abordar sus problemas y buscar tratamiento, según informó la fiscalía.

La cantante tiene una casa en el condado de Ventura, justo a las afueras del condado de Los Ángeles. Su comparecencia ante el juez se llevará a cabo en la ciudad de Ventura, una comunidad costera de aproximadamente 110.000 habitantes, a unos 113 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles.

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La que fuera un fenómeno del pop adolescente y exintegrante del “Mickey Mouse Club” se convirtió en una superestrella emblemática de las décadas de 1990 y 2000 con éxitos como “Toxic”, “Gimme More” y “I’m a Slave 4 U”. La mayoría de los álbumes de Spears han sido certificados platino, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), con dos discos de diamante: “... Baby One More Time” (1999) y “Oops!... I Did It Again” (2000). Spears se convirtió en el centro de atención de la prensa sensacionalista a principios de la década de 2000 y en objeto de escrutinio público, mientras luchaba contra una enfermedad mental y los paparazzi documentaban los detalles de su vida privada.

En 2008, Spears fue puesta bajo tutela judicial, administrada principalmente por su padre y sus abogados, que controlaría sus decisiones personales y financieras durante más de una década. Dicha tutela se disolvió en 2021.

Desde entonces, se ha casado y divorciado, y publicó unas memorias superventas, “La mujer que hay en mí”.

En los últimos años, prácticamente se ha retirado de la música, publicando solo algunos sencillos en colaboración desde su último álbum completo en 2016.