La madre de la cantante Lourdes Fernández, conocida por su paso por el grupo Bandana, radicó una denuncia para que las autoridades la ayuden a dar con la artista, con la que aseguró no tener contacto desde hace tres semanas.

La mujer se acercó a la sede de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, en el barrio de Palermo, y dijo haber perdido el contacto con Lourdes (que como solista se identifica Lowrdez) el pasado 4 de octubre.

La presentación fue realizada en la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal.

Inmediatamente, personal de la comisaría se dirigió al domicilio de la cantante, en el mismo barrio porteño. Los agentes fueron recibidos por un hombre, que les indicó que ya no era pareja de Lourdes y que ella no vivía más en ese lugar.

Sin embargo, las autoridades todavía no pueden encontrarla. Entonces, de momento la magistratura ordenó implantar una consigna en la casa de este hombre y se inició una averiguación de paradero.

Según pudo saber LA NACION, cuando fue a la comisaría, la mamá de la ex Bandana sostuvo que su hija había pasado por situaciones de violencia de género con su expareja.

Publicaciones en redes

Mientras la madre dice no saber nada de ella y no poder entrar en contacto, las redes sociales de la cantante se mantuvieron activas.

Hace unas horas, en la cuenta oficial de Lourdes hay una historia de Instagram con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, se ve escrito sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón.

El posteo agrega: “Reparar el vínculo. Es importante sol tenemos una sola vida y un solo amor”.

Después, también hace 11 horas, hay otra imagen de la cantante sonriente recostada con un gato.

En tanto, hace un día, Lourdes publicó una foto en la que se la ve con un hombre al que llama “LeanGG”, igual que en su última historia, para dedicarle feliz cumpleaños.

“¡Feliz cumple! Gracias totales", expresó y siguió: “Pasé malos momentos, sin embargo estuviste y te bancaste como un caballero todo. SIEMPRE te voy a amar. Sos un inteligente y una persona [sic]. Amo tu militancia y tu compromiso con la sociedad. Y sos de los empresarios que necesita nuestro país. Tenés dos hijas hermosas y sos un ejemplo de padre. Te amo. Muchxo [sic]. Lean GG”.

A fines de 2022, Lourdes había denunciado a Leandro Esteban García Gómez, su expareja, por violencia de género.

“Yo lo banqué, estuve junto a él, lo ayudé mucho. Durante el plazo que duró la relación siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado”, contó esa vez y dijo que este hombre también la había tomado del cuello, le había “pegado piñas en todo el cuerpo” y la había “tirado por las escaleras”.

Asimismo, en esa época subió una historia en Instagram en la que se mostró golpeada y recomendó a las mujeres ir a la Justicia si pasan por este tipo de situaciones.

La vuelta de Bandana

En tanto, Lourdes atraviesa un buen presente laboral debido a que está dedicada a los ensayos para la vuelta de Bandana, para celebrar los 25 años del grupo, junto a Valeria Gastaldi, Lissa Vera y Virginia Dacunha, aunque con la ausencia de Ivonne Guzmán.

Esa vuelta está pautada para dentro de un mes exacto: el próximo 23 de noviembre las cantantes tienen agendada una presentación en la disco Moscú, de la costanera porteña.