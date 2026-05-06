La actriz Cameron Díaz ha vuelto a acaparar titulares tras revelar que se ha convertido nuevamente en madre a los 53 años de edad, una noticia que ha generado amplio debate sobre la maternidad en edades más avanzadas.

La intérprete compartió detalles de esta nueva etapa durante una conversación en “The goop Podcast”, el espacio conducido por Gwyneth Paltrow.

En la entrevista, Díaz ofreció una reflexión íntima sobre los retos físicos y emocionales que implica criar a su tercer hijo en esta etapa de su vida.

“La idea de envejecer ha cambiado muchísimo, incluso en la última década”, expresó la actriz, quien aseguró sentirse motivada ante este nuevo capítulo personal. “Se me ha abierto un mundo de posibilidades. Estoy emocionada”, añadió.

PUBLICIDAD

Díaz también habló de su visión a largo plazo, vinculada directamente a su rol como madre. “Siento que aún tengo 50 o 60 años por delante. Me gustaría vivir hasta los 110, sobre todo porque tengo un hijo pequeño”, comentó, dejando ver su entusiasmo por acompañar el crecimiento de su familia durante muchos años.

Sus declaraciones han sido interpretadas como una defensa abierta de la maternidad después de los 50, en un contexto donde cada vez más mujeres replantean los tiempos tradicionales para formar una familia.