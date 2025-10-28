La cantante y actriz venezolana Floria Márquez, de 75 años, falleció la noche del sábado 25 de octubre mientras ofrecía una presentación en las instalaciones de Casa Anauco, en El Hatillo, estado Miranda en Venezuela.

Su esposo, Pedro López, confirmó la información a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que señaló que la artista habría sufrido un accidente cerebrovascular fulminante mientras interpretaba la segunda canción de su show.

“Se fue de este plano haciendo lo que más amaba”, expresó el productor musical y orquestador venezolano.

Casa Anauco también lamentó la pérdida de “la showwoman de Venezuela” mediante una publicación en Instagram: “Lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra querida Floria Márquez durante un concierto pautado para hoy. Paz a sus restos”.

Nacida en Caracas, el 11 de febrero de 1950, Floria Márquez provenía de una familia profundamente musical. Su madre, Bertha Van Stenis, fue pianista clásica, y su hermano, Rudy Márquez, alcanzó la fama como cantante.

Comenzó su carrera profesional en 1987, especializada en el género del bolero, apenas tres meses después de haber enviudado. Gracias a su gran talento y su estilo apasionado, se convirtió en una figura muy popular en el ambiente nocturno de Caracas y en escenarios del interior del país.

Durante su extensa trayectoria, compartió escenario con grandes de la música latina como Armando Manzanero, Los Panchos, Lucho Gatica, Oscar D’León y Cheo Feliciano. Su voz también resonó en Colombia, Bahamas, Aruba, México, Argentina y Estados Unidos.

En paralelo a su carrera musical, Floria Márquez desarrolló una sólida faceta como actriz de teatro, consolidándose como una de las figuras más queridas del espectáculo venezolano.