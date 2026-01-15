Rosalía fue captada recientemente caminando de la mano con la modelo Loli Bahía en calles de París, una aparición pública que generó especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Las imágenes comenzaron a circular el 14 de enero de 2026 y se suman a una serie de encuentros previos entre ambas durante los últimos meses en distintas ciudades de Europa y América Latina.

Aparición pública en París aviva los rumores

En las fotografías difundidas, la intérprete catalana y la modelo francesa aparecen con gestos de cercanía mientras pasean y realizan compras. Rosalía viste pantalón gris, botas negras y un abrigo largo blanco, mientras que Bahía porta pantalón amplio y una cazadora de cuero negro. Durante la caminata, la cantante llevaba varias bolsas, lo que sugiere que aprovecharon la salida para ir de compras.

Las imágenes reforzaron los rumores que ya circulaban desde finales de 2025, cuando ambas fueron vistas juntas en cenas privadas en Madrid y durante un viaje a Brasil para celebrar el Año Nuevo. En ese contexto, también se difundió un video grabado en Río de Janeiro en el que posaron tomadas de la mano.

Sin confirmación oficial sobre su vínculo

Hasta el momento, ni Rosalía ni Loli Bahía han confirmado públicamente que mantengan una relación sentimental. Sin embargo, la reiteración de apariciones conjuntas ha despertado la atención de seguidores y medios especializados en espectáculos.

Rosalía ha mantenido relaciones previas con figuras del ámbito artístico como el cantante alemán Emilio Sakraya, el actor estadounidense Jeremy Allen White y el puertorriqueño Rauw Alejandro, con quien estuvo comprometida en 2023. En su historial también figuran el músico C. Tangana y la actriz Hunter Schafer.

¿Quién es Loli Bahía?

Loli Bahía es una modelo hispanofrancesa de 23 años, nacida en Lyon, hija de padre español y madre argelina. Está representada por la agencia Modern Paris y comenzó su carrera en el modelaje con la firma Louis Vuitton. Desde entonces ha desfilado para casas de moda como Prada, Saint Laurent, Céline, Chanel, Miu Miu, Givenchy y Burberry.

Además de su faceta como modelo e ‘influencer’ —con más de 466 mil seguidores en redes sociales—, debutó como actriz en la película ‘Jeanne du Barry’, protagonizada por Johnny Depp. De acuerdo con la revista ‘¡Hola!’, comparte afinidad musical con Rosalía, ya que cuenta con formación en música clásica y estudios de solfeo en un conservatorio.