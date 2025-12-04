Los Ángeles. Un médico que se declaró culpable de vender ketamina a Matthew Perry fue sentenciado este miércoles a 2 años y medio de prisión durante una emotiva audiencia relacionada con la muerte por sobredosis de la estrella de “Friends”.

La jueza Sherilyn Peace Garnett impuso la sentencia —que incluye además dos años de libertad condicional y una multa de $5,600— al doctor Salvador Plasencia, de 44 años, en un tribunal federal de Los Ángeles.

La jueza recalcó que Plasencia no suministró la ketamina que provocó la muerte de Perry, pero le dijo: “Usted y otros ayudaron al señor Perry en el camino hacia ese final al continuar alimentando su adicción a la ketamina”.

“Usted explotó la adicción del señor Perry para su propio beneficio”, añadió.

Plasencia fue retirado de la sala esposado mientras su madre lloraba entre el público. Podía haber coordinado una fecha para entregarse, pero sus abogados dijeron que estaba preparado para hacerlo hoy.

La familia de Perry describe su dolor

La madre, madrastra y dos medias hermanas de Perry ofrecieron entre lágrimas sus declaraciones de impacto antes de la sentencia.

“La muerte de mi hermano volteó mi mundo al revés”, dijo su hermana Madeline Morrison, llorando. “Ha dejado un cráter en mi vida. Su ausencia está en todas partes”.

También habló del impacto general de su pérdida.

“El mundo llora por mi hermano. Era el amigo favorito de todos”, dijo Morrison, agregando: “Las celebridades no son muñecos de plástico que se pueden aprovechar. Son personas. Son seres humanos con familias”.

Perry luchó contra la adicción durante años, incluso durante su tiempo en “Friends”, cuando se convirtió en una de las mayores estrellas de su generación como Chandler Bing. Actuó junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer durante 10 temporadas, de 1994 a 2004.

Quién es responsable de la muerte de Perry

Plasencia es el primer sentenciado entre los cinco acusados que se declararon culpables en relación con la muerte de Perry, ocurrida en 2023 cuando el actor tenía 54 años.

El médico admitió haber aprovechado la vulnerabilidad de Perry, sabiendo que era un adicto en lucha constante. Según documentos judiciales, Plasencia le escribió a otro médico que Perry era un “idiota” del que podían sacar dinero.

Los fiscales habían pedido tres años de prisión, mientras que la defensa buscaba solo un día de cárcel y libertad condicional.

La madre de Perry habló sobre las dificultades que él superó y la fortaleza que demostró.

“Solía pensar que él no podía morir”, dijo Suzanne Perry, acompañada por su esposo, el periodista de ‘Dateline’ Keith Morrison.

“Usted lo llamó ‘idiota’”, dijo, dirigiéndose a Plasencia. “No había nada idiota en ese hombre. Incluso fue un adicto exitoso”.

Habló con elocuencia, pidió disculpas por extenderse y terminó llorando, afirmando: “¡Esto que hizo fue algo muy malo!”.

Plasencia se disculpa con la familia de Perry

Plasencia también habló, rompiendo en llanto al imaginar el día en que tendrá que contarle a su hijo de 2 años “sobre el momento en que no protegí al hijo de otra madre. Me duele tanto. No puedo creer que esté aquí”.

Se disculpó directamente con la familia del actor. “Debí haberlo protegido”, dijo.

Perry había estado usando la anestesia quirúrgica ketamina legalmente como tratamiento para la depresión. Pero cuando su médico regular se negó a suministrarle las cantidades que él quería, recurrió a Plasencia.

Los abogados del doctor intentaron presentar una imagen compasiva de él como un hombre que salió de la pobreza para convertirse en un médico amado por sus pacientes.

Su madre intentó hablar después de que la madre de Perry terminara, pero la jueza le indicó que no era apropiado para esa audiencia.

Afuera del tribunal, Luz Plasencia dijo a los periodistas: “Lo siento por la familia de Matthew Perry. Estoy sintiendo lo que ellos sienten”. Sobre su hijo, añadió: “Conozco su corazón”.

Plasencia se declaró culpable en julio de cuatro cargos de distribución de ketamina. No se declaró culpable de causar la muerte de Perry, y la cantidad que distribuyó fue relativamente pequeña, ya que solo le vendió al actor.

La jueza dijo que, aunque coincidía en gran medida con un informe de libertad condicional que sugería una pena de entre ocho y 14 meses, decidió imponer una sentencia mayor.

“Creo que la jueza razonó muy bien”, dijo Morrison a la prensa.

Al inicio de la audiencia, la jueza señaló que las declaraciones de impacto familiar quizás no eran apropiadas porque, legalmente, “no hay una víctima identificable en este caso. La víctima es el público”.

Pero los abogados de Plasencia no objetaron que la familia hablara.

¿Doctor o narcotraficante?

La defensa intentó presentar a Plasencia como un médico que trataba a un paciente dominado por la imprudencia y la avaricia.

“Fue una tormenta perfecta de malas decisiones, todos coinciden”, dijo la abogada Karen Goldstein, añadiendo: “Absolutamente su juicio estuvo nublado por el dinero”.

Los fiscales, sin embargo, insistieron en que nunca actuó como médico.

“No fue un proveedor médico negligente o imprudente”, dijo el fiscal federal adjunto Ian Yanniello. “Fue un narcotraficante con bata blanca”.

La jueza estuvo mayormente de acuerdo, rechazando el argumento de la defensa de que Perry era paciente de Plasencia y que el médico lo había diagnosticado en una llamada telefónica antes de comenzar las ventas.

“El señor Plasencia insistía”, dijo la jueza. “Literalmente estaba ofreciendo vender ketamina”.

Cuando una abogada defensora preguntó: “¿Su señoría está confundida sobre cómo ocurrieron las cosas?”, Garnett respondió con firmeza: “No, no lo estoy”.

Los otros cuatro acusados que llegaron a acuerdos de culpabilidad serán sentenciados en los próximos meses. La jueza dijo que buscaría que las sentencias sean coherentes entre sí.