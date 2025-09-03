Cardi B lanza bolígrafo a fotógrafo por “irrespetuosa” pregunta sobre embarazo
La rapera reaccionó a minutos que una juez de California absolviera una demanda civil de $24 millones en su contra.
Cardi B no se la deja montar de nadie. y eso lo dejó claro ayer, cuando le lanzó un bolígrafo a un hombre quien le preguntó sobre un presunto cuarto embarazo que se da en medio de su divorcio con el rapero Offset y su nueva relación con el futbolista Stefon Diggs.
Dicho incidente ocurrió en las afueras de una corte de California, luego que la cantante saliera absuelta de una demanda de agresión contra una exguardia de seguridad, quien reclamó una indemnización de $24 millones por daños.
“Cardi, según fuentes internas, Offset está presumiendo públicamente de haberte dejado embarazada por cuarta vez ¿Prevés algún problema de paternidad con Stefon Diggs?“, preguntó la persona.
La intérprete de “Press” no escatimó en agarrar un bolígrafo y lanzárselo al sujeto. “Deja de faltarme el respeto ¡No me faltes el respeto!“, manifestó la artista.
El hombre le reprochó a la dominicana, y le expresa que “aún te amo aunque me hayas lanzado cosas a mï”, pero la rapera le ripostó con una contundente respuesta.
“No me importa. (Eres) irrespetuoso, no hagas eso. ¿Acaso ves a las mujeres haciéndome ese tipo de preguntas? ¿Por qué crees, como hombre, que puedes hacerme ese tipo de preguntas? Compórtate como si tuvieras modales. Tu madre te enseñó a respetar a las mujeres", expresó.
Cardi B, luego, se montó en un vehículo con las ventanillas abajo, diciendo a un grupo de reporteros que le agradezcan a ese hombre la “falta de cortesía” en futuras apariciones ante los medios, porque “no me volverán a ver después de esto”.
“No estoy bromeando. He sido muy amable, muy simpática... Nadie volverá a tener ese trato”, destacó.