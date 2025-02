El pasado 27 de enero, la reconocida actriz Selena Gómez compartió un video en sus redes sociales donde se dejó ver muy angustiada por la ola de deportación de inmigrantes que se viene adelantando desde el regreso al poder de Donald Trump en Estados Unidos.

La actriz, empresaria y cantante acompañó la publicación con una frase: ‘Lo siento’, y una bandera mexicana.

“Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo”, dijo la artista, quien se dejó ver muy afectada.

Casa Blanca le responde a Selena Gómez

Luego de que el video se viralizara y generara diferentes comentarios en redes sociales, la Casa Blanca no tardó en responderle directamente a la ex estrella de Disney.

En un video que la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó tanto en Instagram como en X, tres mujeres cuyos hijos fueron asesinados, al parecer por personas indocumentadas, dan sus testimonios.

El video, que fue titulado como ‘Las madres de las víctimas de inmigrantes ilegales critican a Selena Gómez: no lloraste por nuestras hijas’, tienen declaratorias y duras críticas a la artista quien fue tildada de “artimaña”.

“Es difícil creer que sea genuino porque ella es una actriz”, agrega una de las mujeres.

Tammy Nobles, madre de la joven asesinada Kathy Hamilton, dijo en el video: “No sabes por quién estás llorando”.

“¿Qué pasa con nuestras hijas que fueron brutalmente asesinados, violados y golpeados hasta la muerte y dejados en el suelo por estos inmigrantes ilegales?”, se escucha decir a Nobles en el clip.

El video publicado en las redes sociales oficiales de la Casa Blanca generó una lluvia de reacciones, pues algunos demostraban apoyo a la empresaria dejándole comentarios como: “Selena Gómez una de las mujeres más influyentes en la actualidad, solidaria, ayuda a miles de personas a través de sus fundaciones y es ciudadana América".

Mientras que otro usuario comentaba: "¿Por qué aparece esto en la página de la Casa Blanca? Es inapropiado y muy poco profesional“.

Igualmente, las imágenes buscaban contrarrestar la posición que tiene Selena Gómez con la administración de Trump en cuanto al tema migratorio que por estos días ha sido polémico por parte de las medidas que toma el presidente estadounidense.