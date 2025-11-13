La presentadora de televisión Catherine Paola Castro agradeció hoy al público por el apoyo recibido ante los episodios de salud que ha experimentado desde el pasado mes, y reveló la razón de sus recientes hospitalizaciones.

“En estos momentos, ¿cómo se encuentra mi salud? Se encuentra estable. Estoy bajo medicamentos, estoy bajo estudios, me tienen que hacer más estudios", expuso la animadora de “Lo sé todo” en un extenso “live” que hizo en su cuenta oficial de Instagram.

La también concursante de “Super Chef Celebrities All Stars” compartió que, probablemente, podría estar padeciendo de urticaria crónica, que, según Mayo Clinic, se trata de una reacción cutánea que causa ronchas con picazón, lo que ha provocado acudir al hospital por más de tres ocasiones.

“Hay unos días en donde me encuentro, como en el día de hoy, que me siento bien, que me siento al máximo, aunque un poquito ‘low’ porque estoy en medicamentos... Pero ha habido unos días donde he tenido unos episodios donde he terminado en el hospital”, expuso Castro.

En cuanto a síntomas, el talento de Wapa Televisión compartió que ha experimentado inflamación en las coyunturas, dolor de cabeza, y ronchas “desde el cuero cabelludo hasta la punta de los pies”, que le causó picazón y “dolor que me llega hasta los huesos”.

“Prácticamente, termino grave y termino en el hospital, donde necesito que me inyecten para poder calmar esa ‘urticaria’”, destacó la boricua, quien reveló que todo empezó de un episodio de picazón que le dio en julio, pero no le prestó atención tras la cargada agenda que lleva dentro y fuera de la televisión.

“Uno, a veces, cuando está en su casa, uno se cree doctor, y rápido se medica, rápido ignora las señales, y dice que ‘se me va a pasar’”, destacó Castro, asegurando que, pese a realizar cambios en su estilo de vida, la situación se agravó, y acudió a un profesional de la salud.

“El primer doctor me dice que ‘tienes una pitiriasis rosea’, que no hay medicamento para eso... deja que eso se te vaya, y ese doctor me dijo que, como tenía dolor de cabeza y dolor de garganta, tenía COVID, y ninguna de esas dos cosas yo tenía... algo en mi cabeza me decía: ‘no te quedes con ese diagnóstico que te dio ese doctor, porque no te mandó hacer estudios, ni te verificó, ni nada”, dijo la presentadora.

Castro reveló que, dos días después, la situación se agravó tanto, que se ausentó de su primer día del “reality” culinario del canal 4, y, por consejo de su madre, acudió a su primera hospitalización.

Incluso, reveló que la condición se agravó tanto, que tuvó que llamar al sistema 9-1-1 ya que la respiración se le cortó, y recibió la antención de paramédicos, que la llevaron al hospital una vez más, y continúar en un panorama complejo.

“Ha sido un proceso bien duro, es un momento donde me doy cuenta que las personas que me aman son pocas y están... ha sido un proceso donde mi familia se ha podido unir mucho más y me han dado un apoyo que yo he necesitado”, resaltó la boricua, sin descartar el respaldo del público en las redes sociales.

“Han sido días bien difíciles. Yo digo que soy una guerrera... me he sentido débil, pero al mismo tiempo, con una fe inquebrantable”, agregó, destacando que se encuentra en manos de “buenos doctores” y continuará en “Super Chef Celebrities All Stars” para distraerse.