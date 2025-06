Orlando. Colorida y con mucha música estuvo enmarcada la trigésima novena edición de los Premios Paoli, celebrada el pasado sábado en el Staybridge Suites Orlando Airport, en Orlando, Florida.

La actividad animada por Gaby Calderón, de la emisora Rumba 100.3 FM; Juan Arturo Morales, Sandra Carrasquillo y Lilliam Peñaloza, inició con el saludo de bienvenida de la presidenta de los mencionados premios, Eva Vargas.

“Buenas noches a todos. Con gran entusiasmo y profundo agradecimiento les doy la más cordial bienvenida a la edición número 39 de los Premios Paoli, un evento que celebra la excelencia, la pasión y el talento de nuestra comunidad artística hispana”, manifestó Vargas.

PUBLICIDAD

La celebración, en la que fueron reconocidas destacadas figuras de los medios de comunicación y de la comunidad, se dedicó a la comediante y exlegisladora boricua Yasmín Mejías, quien reside en Kissimmee.

“Me siento privilegiada de que me hayan dedicado estos premios. Disfruto mucho ver a nuevas generaciones haciendo buen trabajo en las comunicaciones y tanta gente de Puerto Rico ayudando desde la diáspora. Quiero que sepan que aquí vivmos personas de todas las nacionadades y tenemos que apoyarnos unos a otros, porque la realidad es que todos viajamos en el mismo planeta”, sostuvo entusiasmada la homenajeada.

Uno de momentos de mayor algarabía se produjo con las premiaciones a los reporteros de Telemundo Canal 31 de Orlando, quienes arrasaron con los Paoli: Carlos Rausseo obtuvo el premio “Presentador de Noticias de Televisión del Año”; Camille Cruz el de “Reportera de Noticias Comunidad”; Farah Paret el de “Reportera de Deportes”; la salinense Jarymar Colón Díaz y José Frank Ogando recibieron por partida doble el premio “Nueva Generación en el Periodismo”.

Colón Díaz no pudo ocultar su emoción ante el galardón conferido: “Es un honor para mí recibir este premio. Llevo tres años aquí como meteoróloga y ahora como periodista del medio ambiente del Canal 31. Quiero agradecerle a mi pueblo de Salinas, Puerto Rico, por siempre estar ahí apoyándome desde que empecé mi carrera en la radio. Este medio me ayudó mucho a llegar a la televisión. Agradezco a mi familia de Telemundo Orlando, quienes están aquí todos presentes, a Eva Vargas de los Premios Paoli, y a mis padres, Martín Colón Junior, por darme la oportunidad de producir mi propio programa radial ”El sonido del amor” en su estación WHOY 1210 AM - Radio Hoy de Salinas, y Carmen Judith Díaz, por su apoyo incondicional”, sostuvo Colón Díaz.

PUBLICIDAD

También fueron reconocidos los reporteros de Univision Orlando, Mikaela Marín Céspedes como “Reportera de Noticias” y Jennifer Chang como “Reportera del Tiempo”. Los programas de televisión “Sol Network TV”, “El influenSer” con Oscar Sánchez, “El Mañanazo” con Alejandro Repillosa, así como “Radio Latino”, de la puertorriqueña Migdalia Sánchez, mujer que lidera la salsa por la radio.

Al pastor puertorriqueño radicado en Orlando, Marcos Díaz, se le entregó el Premio Paoli Humanitario por abogar y proveer vivienda a los “homeless”.

La parte musical estuvo a cargo de los cantantes domincanos Carasaf y su paisano José Pérez, que rindió tributo musical al recién fallecido Rubby Pérez interpretando su éxito “De color de rosa”. También se presentaron el paraguayo Fito Espinola, quien de paso obtuvo el premio “Cantante y Compositor del Año”, y los boricuas Marcos Malory (esposo de Yasmín Mejías), y el salsero Kandelo.