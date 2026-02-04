La cantante Chappell Roan, ganadora del Grammy 2025 como Mejor Nuevo Artista, se convirtió en el centro de atención en la alfombra roja de los Grammy 2026 no solo por su vestido audaz, sino también por su respuesta directa a las críticas que generó.

Roan lució un vestido traslúcido de la marca Mugler con escote profundo en pecho y espalda, sostenido por detalles que simulaban piercings, y decorado con un diseño tipo henna en el pecho y la espalda.

La elección provocó comentarios encontrados en redes sociales: mientras algunos cuestionaron la exposición del atuendo, otros elogiaron su originalidad y creatividad.

Lejos de esquivar la polémica, la cantante respondió con humor y confianza en su cuenta de Instagram, donde compartió varias fotos de su paso por la alfombra roja:

“Riéndome porque ni siquiera creo que esto sea TAN indignante de un conjunto. El aspecto es realmente increíble y raro. Recomiendo que solo ejerzas tu libre albedrío; es realmente divertido y tonto. ¡Gracias por invitarme, @grammys, y a quienes votaron por mí!”

Con este mensaje, Roan dejó claro que no se deja intimidar por las críticas y reafirmó su estilo audaz y espontáneo, que la ha caracterizado desde el inicio de su carrera.

En la ceremonia, la cantante estaba nominada a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista, ambas por su tema The Subway, aunque los premios fueron para Kendrick Lamar y Lola Young, respectivamente. Como ganadora del Grammy a Mejor Artista Nuevo en 2025, Roan entregó este premio en 2026 a Olivia Dean.

Con su atuendo y su respuesta directa a los comentarios, Chappell Roan reafirma su actitud desafiante y auténtica, consolidándose como una de las artistas más originales y sin miedo de la música pop actual.