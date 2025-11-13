La chef de televisión, piloto y escritora Mynie Steffens, del programa de cocina “Speel met Vuur”, murió en un accidente aéreo cuando sobrevolaba una granja de Patensie, en la provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica. Tenía 43 años.

Según el medio local TV con Thinus, la piloto de fumigación aérea murió en el acto después de que el helicóptero Robinson chocara contra cables de alta tensión y se estrellara en la granja Roodegrond mientras fumigaba cultivos en las afueras de Patensie.

Steffens, quien obtuvo su licencia de vuelo en el año 2022, era la única persona a bordo del helicóptero Robinson R22 con matrícula ZS-DLF. Las autoridades informaron que el caso se encuentra bajo investigación, por lo que “no se pueden compartir más detalles en este momento”.

“El piloto era el único ocupante a bordo y resultó herido de muerte. El piloto estaba realizando un vuelo operativo de control de plagas cuando el helicóptero chocó contra cables de alta tensión y se estrelló”, dice el comunicado emitido por Exec Ops, Relay EMS y otros servicios de emergencia.