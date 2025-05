La actriz y modelo estadounidense Chrissy Teigen, esposa del músico John Legend, causó preocupación entre sus seguidores cuando apareció con la cabeza vendada durante una transmisión en su cuenta de Instagram.

Más tarde, Teigen, de 39 años, se disculpó por no haber puesto el contexto de la foto y explicó que se había sometido a un procedimiento para “reducir la línea del cabello” añadiendo más en la parte delantera y haciendo que su frente se “acorte”.

“¡Hola amigos! Muchos de ustedes se preocuparon por mi foto en el hospital, lo cual es muy comprensible, ya que no di ninguna explicación. Tuve un procedimiento de reducción de la línea del cabello. He perdido mucho en la parte delantera por los bebés. Cuando me ven en una alfombra, siempre uso extensiones”, reveló.

Teigen ha sido sincera al hablar de sus cirugías y en esta ocasión no será la excepción y prometió compartir detalles sobre su experiencia.

“De todos modos voy a compartir más tarde los detalles de este viaje, porque realmente es un viaje”, afirmó.

A sus 20 años, Teigen se hizo un aumento de senos y hace un tiempo se los quitó porque “ya lo había superado”.

En 2021 Teigen se operó para eliminar la grasa de sus mejillas y en 2017 también admitió haberse hecho una liposucción en las axilas. Además, ha bromeado diciendo que casi toda su cara es “falsa” y no se avergüenza de ello.

Según el experto en moda Jomari Goyso, Teigen se “acortó la frente” en busca del rostro simétrico que muchos consideran perfecto, ya que ella ha sido víctima de burlas por su frente.