Christian Nodal habló en una entrevista sobre los motivos por los que se separó de Cazzu y le pidió perdón por “mega enamorarse” de Ángela Aguilar.

Según lo revelado por el artista mexicano, él y la madre de su hija se habían separado seis veces antes de iniciar la relación con su esposa.

De acuerdo al intérprete de“Adiós amor”, Cazzu le advirtió que no tenía ganas de“ser la mujer que tú necesitas”y le dijo:“búscate a alguien más, solo que yo no me entere”,explicó Nodal en un adelanto de la entrevista con Adela Micha.

En el clip el artista le pidió perdón a la cantante argentina: “Yo de corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamoré“.

PUBLICIDAD

También aseguró que Ángela “no le rompió el corazón a su hija” y expresó que la artista es el amor de su vida.

El cantante, de 26 años, se refirió a las declaraciones que dio la “Nena trampa” hace varios meses: “Para poder dejar claro todo, siento que lo correcto es retomar lo que dice mi ex en un podcast. Este podcast sale como una reacción a una entrevista de mi esposa, a lo que ella dice: ‘Aquí todos somos adultos, no se rompió ningún corazón’”.

Recientemente, Cazzu fue cuestionada por los medios de comunicación sobre la manutención que le da Nodal por su hija Inti, suma que la rapera argentina considera no es “justa”.

“No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, dijo la cantante a la prensa mexicana, cuyas declaraciones fueron recogidas por el programa “Venga la alegría”.

Asimismo, la intérprete de “Con otra” dejó claro que no piensa demandar por una suma más elevada.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”.

Agregó: “Una batalla legal con un sistema de ley familiar tan patriarcal, la verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Sobre si Nodal ve frecuentemente a la hija de ambos, dejó a entender que no, sin embargo, pidió que le hagan esas preguntas directamente al artista mexicano.