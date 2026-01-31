El colectivo artístico Ciudad Museo inauguró recientemente un mural en honor a Alfonso Vélez, “El Fua”, como reconocimiento a su legado y su significado dentro de la comunidad local.

La obra, ubicada en la carretera 402, representa más de tres años de planificación y gestión, y se erige hoy como un símbolo de identidad y memoria colectiva.

La culminación del proyecto se vivió en un emotivo encuentro con Vélez y su familia, quienes pudieron apreciar la obra terminada y expresar su gratitud y orgullo. El mural busca visibilizar figuras clave en la historia viva de la comunidad y reforzar el valor del arte como herramienta de reconocimiento cultural.

PUBLICIDAD

“El mural dedicado a Alfonso Vélez no es solo una obra visual, es un acto de justicia cultural y de reconocimiento a las historias que muchas veces permanecen en la memoria, pero no en los espacios públicos. Queremos que la comunidad se vea reflejada y se sienta orgullosa de su identidad”, afirmó Cristopher Pellot, director de Ciudad Museo.

El proyecto fue posible gracias al apoyo de empresas y entidades locales, que colaboraron para transformar el espacio público en un lugar de encuentro, cultura y expresión artística. Ciudad Museo invita a residentes y visitantes a acercarse, apreciar la obra y compartir sus experiencias, fomentando así un diálogo continuo entre arte y comunidad.

Con esta iniciativa, el colectivo continúa su misión de fortalecer la memoria colectiva y promover la cultura urbana en Puerto Rico, transformando los espacios urbanos en plataformas de expresión y orgullo comunitario.