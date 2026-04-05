La presentadora y actriz Clarissa Molina alertó a sus seguidores sobre una fotografía suya creada con inteligencia artificial (IA) donde ella aparece embarazada.

A través de sus historias de Instagram, la comunicadora desmintió que se encuentre en estado de gestación tras la publicación de la imagen en redes sociales.

“Ahora sí que he quedado loca señores. Me acaban de enviar una publicación: yo en una camilla con la panza así –hace señas de un abultado vientre- haciéndome una ecografía para ver a mi bebé. No se lo vayan a creer por favor, que es mentira”, expresó Molina.

“Que quiero, sí, pero todavía. Estoy flat, flat (plana), mi amor”, dijo entre risas mientras se tocaba el abdomen.