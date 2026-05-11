Martin Short abrió su corazón sobre uno de los momentos más difíciles de su vida al referirse públicamente por primera vez a la muerte de su hija, Katherine Short, quien falleció en febrero a los 42 años.

Durante una entrevista transmitida este domingo en CBS News, el reconocido actor describió el impacto emocional que ha tenido la pérdida dentro de su familia, calificándola como una experiencia devastadora.

“Ha sido una auténtica pesadilla para todos nosotros”, expresó el comediante de 76 años. Short también reflexionó sobre la importancia de comprender los trastornos mentales como enfermedades reales, comparándolos con padecimientos físicos graves.

“El cáncer, como el que sufrió mi esposa, y las enfermedades mentales son condiciones médicas. Algunas veces, lamentablemente, terminan siendo terminales”, comentó. Según explicó, Katherine enfrentó durante años problemas severos de salud mental, incluyendo trastorno límite de la personalidad.

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“Luchó todo lo que pudo durante mucho tiempo”, añadió el actor. “Hizo enormes esfuerzos hasta que simplemente no pudo continuar”.

De acuerdo con información confirmada por el médico forense de Los Ángeles a People, la causa de muerte fue suicidio.

Tras conocerse la noticia, la familia emitió un comunicado en el que expresó el profundo dolor que atraviesan. “Estamos devastados por esta pérdida”, indicaron entonces. “Katherine era una persona profundamente querida y será recordada por la alegría y calidez que compartía con quienes la rodeaban”.

Katherine desarrolló una carrera dedicada a la salud mental y el trabajo comunitario. Se desempeñaba como trabajadora social clínica licenciada y colaboraba con Amae Health, donde ofrecía apoyo terapéutico, acompañamiento familiar y orientación a pacientes.

Martin Short y su fallecida esposa, Nancy Dolman, adoptaron a sus tres hijos: Katherine, Oliver y Henry. Dolman murió en 2010 a los 58 años tras enfrentar cáncer de ovario.

Las declaraciones del actor llegan poco antes del estreno de Marty, Life Is Short, un documental producido por Netflix que repasará la vida y trayectoria artística de Short. La producción debutará el 12 de mayo y mostrará aspectos íntimos de la carrera y vida personal del veterano intérprete.