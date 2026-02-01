La nieta del rapero Snoop Dogg, de apenas 10 meses de edad, falleció recientemente. La noticia fue confirmada por su madre, Cori, única hija del intérprete.

Este sábado por la tarde, Cori compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro en la que sostiene con ternura a su pequeña. En el mensaje, se refirió a la bebé como “el amor de su vida” y reveló que perdió la vida el pasado lunes, acompañando la publicación con un emoji de alas de ángel.

La influencer había revelado el año pasado que Codi había nacido tres meses antes de tiempo y permaneció gran parte de su vida en cuidados intensivos neonatales (UCIN).

La bebé nació tres meses antes de tiempo. ( Instagram )

El padre de la bebé, Wayne Deuce, también compartió un mensaje dedicado a su hija fallecida, asegurando que siempre estará con ella.

Hace un mes, celebró que la pequeña finalmente había salido de la incubadora y dormía en su cama de “niña grande”. En sus redes, escribió: “Esto es una montaña rusa de emociones ser un padre de NICU. Solo un momento de orgullo; las cosas más pequeñas serán nuestros mayores logros”.

La pareja se había mostrado abierta sobre el proceso que atravesaron con la bebé, compartiendo detalles de su vida en UCIN y los avances de Codi.

Hasta el momento, Snoop Dogg no se ha pronunciado públicamente sobre la pérdida de su nieta.