La revista Billboard lanzó hoy la primera de dos portadas de su edición Latin Power Players, con el ícono global del reggaetón Daddy Yankee. En esta doble portada para Billboard y Billboard Español, la leyenda de la música latina conversó con Leila Cobo en su primera entrevista desde que anunció su retiro y su conversión al cristianismo. En una conversación íntima y profunda, Daddy Yankee habló sobre su nueva dirección musical, la evolución de sus negocios y su compromiso con hacer “música con propósito”.

El artista también hará su primera aparición pública en tres años durante la Semana Billboard de la Música Latina, donde se sentará con Leila Cobo para una conversación especial frente a los asistentes.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista para la revista, Daddy Yankee se expresó sobre su renovada fe cristiana. “Tener una vida de éxito es diferente a tener una vida con propósito. Antes, mi interés era transformar la industria [a través de la música], y ese propósito tenía más que ver con el negocio, el dinero, la influencia, el éxito. Ahora mi propósito es transformar vidas con ese mismo instrumento. Son propósitos muy diferentes”.

Respecto a su nueva etapa artística, el artista enfatiza que su compromiso va más allá del género. “Todo el que está dentro de la fe tiene que ir al mundo y predicar el evangelio. No puedo simplemente convertirme y quedarme callado, ¿me entiendes? Esto no se trata solo de hacer música cristiana; el reto es hacer que el reino forme parte de la cultura pop. Mi visión [en el pasado] era transformar la industria cuando me decían que no podía. Ahora estoy en la misma situación con un propósito diferente: revolucionar y reinventar”.