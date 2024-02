“Bendecidos estamos”.

Lleno de júbilo y con mucha alegría, la estrella urbana puertorriqueña Daddy Yankee compartió en las redes sociales su emoción por las sorpresas que ha recibido hoy por motivo de su cumpleaños número 47.

El festejo comenzó en la madrugada, mientras disfrutaba del juego de anoche de la Serie del Caribe en el que los Criollos de Puerto Rico vencieron 2-0 a los Naranjeros de México en el loanDepot Park, en Miami, Florida.

“Adivinen quién está de cumpleaños hoy? 🥳 Me cantaron a las mismas 12am con un hamburger 🍔 y popcorn🍿 🕯️ me reí mucho pero estaba sufriendo por dentro 😂 Luego arreglaron y me tenían el verdadero bizcocho reaDY! Qué el Señor las reprenda de tanta maldad! 😂 El cumpleaños sigue esta noche en el juego de 🇵🇷 🇩🇴 ⚾️. Gracias por sus buenos deseos, que DIOS LOS BENDIGA A TODOS!”, escribió Raymond Ayala junto al video que compartió, en el que muestra el bizcocho de cumpleaños de zanahoria con el que fue sorprendido.

En menos de una hora el post superó los 100 mil “me gusta”. Fanáticos y artistas comenzaron a escribirle mensajes de felicitación. Luis Fonsi, con quien canta a dúo el éxito internacional “Despacito”, fue uno de los primeros en saludarlo. “Felicidades hermano. Salud y vida 🙏🏼 bro. Pásala bien en el juego ⚾️ 🇩🇴”, comentó.

19 Fotos El "Big Boss" lleva más de 30 años poniendo al mundo a gozar con su música.

Karla Monroig le escribió: “Happy bday DY!! Bendiciones y salud”. Ednita Nazario se unió al deseo de festejo. “FELICIDADES, babyyy! Que Dios siga llenando tu camino de bendiciones y opciones!!! Te quiero mucho, amigo!!”.