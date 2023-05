Durante varios años el actor santandereano se ha consolidado como uno de los galanes de la televisión nacional e internacional, Arenas ha consolidado su carrera artística específicamente en México, donde ha protagonizado varias telenovelas que han sido exitosas en Latinoamérica.

Desde hace poco más de un año, el galán de telenovelas y la modelo y empresaria Daniela Álvarez dieron a conocer públicamente la relación sentimental que mantienen.

Recientemente, el presentador compartió con sus más de dos millones de seguidores en Instagram, que se realizó un procedimiento estético en su rostro, con el fin de rejuvenecer su piel.

Según indicó el bumangués, este procedimiento, consiste en realizarse una serie de masajes en la cara, cuello y cuero cabelludo, estos procedimientos son muy comunes entre los famosos, ya que se realizan con el principal fin de renovar las células de la piel, para mejorar su aspecto.

“Me estoy haciendo un procedimiento que se llama la técnica Israel, que es un drenaje linfático de la cara, también incluye el cuello y el pelito. Es muy rico, se los recomiendo mucho, hasta ahora estoy empezando, porque más adelante estaré con la cara aún más de tomate, pero bueno es para que los hombres también se animen a hacerse estas cosas. Los hombres también podemos consentirnos”, dijo el colombiano en sus historias de Instagram.

Lo que más llamó la atención de sus seguidores, fue que Arenas utilizara los mismos productos de belleza que utilizan las hermanas Kardashian para sus tratamientos estéticos.

“Como de quince años quedé y lo que no saben es que al final me pusieron el producto estrella, que es lo que se ponen las Kardashian. Me ardió un poco, pero es una delicia, se los recomiendo”, apuntó el famoso actor en su publicación.