El actor Daniel Arenas hizo un Intagram Live para pedir disulpas a su novia por haber besado a Adamari López en un segmento del programa “Hoy Día” en Telemundo donde debutó hace unos días.

Fue la semana pasado en el mencionado espacio que los presentadores empezaron a debatir sobre los besos que se habían dado dos participantes en el programa de la cadena hispana ‘La casa de los famosos’ por un juego.

En medio de la conversación, quisieron poner a prueba a Daniel y Adamari y les pidieron que demostraran cómo era realmente un beso entre actores. Al principio, Arenas no entendía muy bien la situación, pero luego se animó a hacerlo y se abalanzó sobre su compañera quien también accedió al beso.

La situación ocasionó fuertes críticas en las redes sociales y tras esto el actor decidió hablar sobre el asunto.

“Tuve la oportunidad de ver algunos de los comentarios que hicieron, algunos bastante ofensivos, que no vienen al caso, pero sí me disculpo con mi pareja (Daniella Álvarez) porque no es justo, para ella, verme a mí en una posición de presentador dándole un pico a alguien, me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo”, indicó en el live.

“Quiero dejar claro que no tengo un romance con nadie, tengo una admiración y un cariño por Adamari, igualito que el que tengo por Penélope, igualito que el que tengo por Andrea, igualito que tengo por Chickybombon, son mis compañeras de trabajo, le tengo un respeto y una admiración, creería que con el tiempo crearíamos una amistad, pero no tengo ninguna intención de otra índole con ninguna de ellas”, añadió.

Arenas contó que la situación ocurrió luego de que la presentadora Verónica Bastos que estaba en la sección dicutiendo sobre los besos en “La Casa de los Famosos” y dijo, “bueno, aquí tenemos un actriz y un actor que nos demuestren un beso de novela como es...”.

“En mi mente me dije: ‘Bueno, voy a librar la situación haciendo algo sin que se den el beso’… Adamari fue actriz hasta hace un par de años, yo en actitud de galancete me acerco, y cuando le voy a darle beso simulo morder. Así sentí yo que resolví la situación… Y de repente, vuelven a insistir con el beso, en ese momento, se los digo de corazón, el que nada debe nada teme, no me siento mal por decirlo, es la primera vez que me veo en pantalla tan desencajado, achantado y fuera de onda”…, agregó.

“Les puedo jurar que yo me bloqué y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto, me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y me digo; ‘hijo e madre, que hice’, vamos a comerciales, yo estaba callado, no hablaba, estuve pasmado todo el día”, siguió comentando en el en vivo.

Arenas aceptó que actuó mal y que tomó la situación de manera errónea.

“Lo que quiero decir en este momento es que yo actué mal, yo obré mal, resolví la situación de forma equivocada, ¿por qué? Porque no estaba yo en un personaje, ni en una novela, ni estaba yo en ‘La Casa de los Famosos’, ni estaba yo en controversia, simplemente era un presentador de un programa que estaba dando noticias de otro show… La manera de resolverlo era decir: ‘Haber chicas, yo no estoy actuando, no tengo por qué besar a nadie, yo no estoy en la casa de los famosos’’… Y me equivoqué, porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado, ver a la persona, como Daniel Arenas, besarse con otra persona, así hubiese sido un pico, que para muchas personas puede ser algo insignificante, para mí no lo es, y debo decir que en ese momento me desconocí”.