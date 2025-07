Danilo Beauchamp pidió disculpas esta tarde hacia Freddo Vega tras lanzarle una culebra de juguete durante la transmisión de ayer del programa radial “El Mega Reguero”.

El locutor aprovechó el segmento de “Magda” para excusarse por la broma que le hizo al comediante mientras hablaban del hallazgo de una serpiente de 20 pies que hallaron en el pueblo de Toa Alta, lo que provocó que este se quitara la peluca que usa su personaje, recogiera sus pertenencias y abandonara la cabina en plena transmisión en vivo.

“Le hicimos una bromita a Magda donde le lanzamos una simple culebrita, y con esa simple culebrita de tres pesos, ha sido un impacto a través de todos los periódicos y todos los lados”, sostuvo el animador. “A Magda, y a tu manejador, mis más sinceras disculpas por el mal rato que ocurrió en el día de ayer”, apuntaló.

Beauchamp también se disculpó con el público que defendió al también creador de contenido, alegando que no se debió bromear con las fobias de otras personas, y le obsequió un regalo de parte suya, y el productor Felipe Quiñones, para hacer las paces.

“Pasaron una línea de confianza”

Pero Vega no se quedó callado, y, a través de su conocida personaje, dejó claro su frustración por el presunto chiste que le hicieron desde el estudio de SBS Puerto Rico.

“De mi parte, ayer lo hablamos, y le pedí que no habláramos más del tema porque, ayer, realmente estaba molesta porque sentí que pasaron una línea de confianza”, sostuvo.

Vega aseguró que, aún cuando existe una buena relación entre Beauchamp y su otro compañero, Alejandro Gil, reconoció su frustración por sacarle rienda a un miedo que ha dado a conocer públicamente.

“Tenemos mucha confianza, más que compañeros, nosotros somos panas, y no tan solo aquí al aire, sino fuera del aire, hemos hablado temas de fobia, ¿y qué siempre menciono a qué le tengo fobia? A los lagartijos y las culebras", indicó.

“Me pareció una falta de respeto bien grande que no les importara y que les hubiese parecido súper ‘cool’ que era oportuno tirarme una culebra, cuando yo mismo le he dicho a ustedes que, de la única manera que yo puedo romper mi amistad ‘full’ con mis amigos de toda la vida es porque me tiren una culebra o un lagartijo“, destacó.

El salinense aseguró también que, si el animal hubiera sido real, “a mí no me veían más nunca aquí”.

“Aceptaba las consecuencias que fuera, pero esta es una fobia que he tenido por cosas que me han ocurrido en el pasado que les tengo miedo”, compartió.

Mira el momento aquí: