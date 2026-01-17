Consternadas y sumamente tristes se encuentran la actriz Sully Díaz y su hermana Marieli con el fallecimiento de su tia Sully Baéz, quien falleció ayer a sus 90 años en Orlando, Florida, donde residía.

En un emotivo mensaje por las redes sociales, la artista -siempre recordada por su personaje de “Coralito” en la telenovela homónima- expresó su sentir tras la partida de su tia.

“Se me fue una de las luces de mi vida, titi Sully. Mi hermana Marieli y yo estamos desconsoladas. Solo me conforta saber que ya está con su Creador. Tendremos un servicio en Ocala, Florida. Ya les dejaré saber. Dios les bendiga”, expresó Sully Díaz.