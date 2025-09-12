Un nutrido grupo de familiares y amigos de Choco Orta se dieron cita el jueves en la funeraria Puerto Rico Memorial de Santurce, donde estuvo expuesto el cuerpo de su madre Andrea Rodríguez, para expresarle sus respetos.

La veterana vocalista, quien estuvo acompañada por tres de sus hermanos, sobrinos, nietos y demás familiares, agradeció la comparecencia de los presentes.

“Gracias por estar aquí en este momento tan trascedental para mí. Hemos estado recibiendo más de 400 personas. Ha sido un día maravilloso, hubo culto, manifestaciones, la gente cantó, y ha hecho anécdotas de momentos compartidos con mi madre“, manifestó con voz serena.

PUBLICIDAD

Añadió que, “nunca he dudado del cariño que la gente nos tiene a la familia Orta y aquí en momentos como esté es donde se manifiesta, realmente, la verdad del cariño”.

La veterana vocalista reveló las razones de su ecuanimidad en la hora de despedir a su progenitora.

“Porque todos estos años, junto a mis hermanos que también han estado en el proceso de amor, cariño e inclusión, cuidé a mi madre y le brindé calidad de vida. Le doy las gracias porque preparó el camino para todos nosotros. Estaba sufriendo mucho, no la estaba pasando bien, a ella le gustaba reírse mucho, no queríamos que estuviera sin sonreír“.

Como parte de los actos religiosos, Vivian Torres, miembro de la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, de Villa Palmera, ofreció una emotiva meditación sobre la resurrección de la salud.

El féretro de doña Andrea Rodríguez Rivera estuvo adornado por hermosos arreglos de flores naturales rojas. En salón de las exequias se proyectó un video de diferentes etapas de la occisa junto a su familia.

En el velatorio estuvo presente el director musical de Orta, Pedro Pérez, el pianista Víctor Meléndez, de la orquesta que la acompaña Abran Paso, y el trompetista Luis González “El Tsunami”, entre otros.