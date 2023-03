( The Associated Press )

El actor Jonathan Majors fue detenido este sábado en Nueva York tras ser acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra una mujer, informaron las autoridades del estado.

La policía de Nueva York dijo que Majors, protagonista de las recién estrenadas “Creed III” y “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”, estuvo involucrado en una disputa doméstica con una mujer de 30 años. La policía respondió alrededor de las 11 de la mañana a una llamada al 911 dentro de un apartamento en el barrio de Chelsea, en Manhattan.

“La víctima informó a la policía de que había sido agredida”, dijo un portavoz de la Policía de Nueva York en un comunicado. “Los agentes pusieron al varón de 33 años bajo custodia sin incidentes. La víctima sufrió heridas leves en la cabeza y el cuello y fue trasladada a un hospital de la zona en condición estable.”

Ya no estaba bajo custodia policial desde el sábado por la noche, confirmó el portavoz de la policía de Nueva York a The Associated Press.

Un representante de Majors negó cualquier acto ilícito por parte del actor.

“No ha hecho nada malo”, dijo el representante en un correo electrónico a The Associated Press el sábado. “Esperamos limpiar su nombre y aclarar esto”.

Majors es una de las estrellas de más rápido ascenso en Hollywood. Tras irrumpir en 2019 con “The Last Black Man in San Francisco”, Majors ha protagonizado “Da 5 Bloods”, “The Harder They Fall” y el año pasado “Devotion”. También protagoniza la reciente entrada en el Festival de Sundance “Magazine Dreams”, que Searchlight Pictures estrenará en diciembre.