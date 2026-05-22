El cantante puertorriqueño Ricky Martin vivió momentos de tensión durante un concierto en Montenegro, luego de que una persona lanzara gas lacrimógeno cerca del escenario mientras se presentaba ante miles de fanáticos en la plaza de la Independencia de Podgorica, capital del país europeo.

Ten #Russians were injured when tear gas was released at #Ricky #Martin's concert in #Montenegro. Several were https://t.co/IX4mfDYO5h unknown man released tear gas near the stage at Latin American singer Ricky Martin's concert in #Podgorica (yesterday. ) #RussiaNews pic.twitter.com/x2GH8yEf0r — Alex Graziani (@Welt_SS) May 22, 2026

El incidente ocurrió durante el arranque de la etapa europea de su gira “Ricky Martin Live”, provocando caos momentáneo entre los asistentes, quienes comenzaron a alejarse del área mientras equipos de seguridad y personal médico atendían la situación.

Tras el incidente, el artista y su equipo abandonaron el escenario como medida preventiva mientras las autoridades locales controlaban el área y verificaban que no existiera un riesgo mayor para el público.

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Según indicaron varios medios de farándula, Róndine Alcalá, publicista oficial del intérprete, reveló que integrantes del equipo recomendaron suspender definitivamente el espectáculo. Sin embargo, una vez las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de forma segura, Ricky Martin optó por continuar el concierto.

El cantante retomó la presentación para cumplir con sus seguidores, pese al susto vivido en pleno espectáculo.

Horas antes del concierto, el artista había compartido mensajes de entusiasmo por presentarse por primera vez en Montenegro. En entrevistas con medios locales, destacó la belleza natural del país y la calidez de sus residentes.

“Hay algo realmente especial en actuar por primera vez en un país”, expresó antes del evento.

Pese al incidente, la gira europea de Ricky Martin continuará según lo programado durante los próximos meses, con presentaciones pautadas en países como Croacia, Italia, Alemania, Suiza, Polonia y Hungría.