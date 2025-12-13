Al compas de la plena, un nutrido grupo de puertorriqueños radicados en la ciudad de Nueva York celebró su fiesta de Navidad el jueves en el hotel Embassy Suite de Isla Verde.

En la actividad estuvo presente la Vedette de América, Iris Chacón, su esposo Junno Faría, el actor y cantante mexicano Fernando Allende y su esposa boricua Mari Mediavilla.

“Concederle el sueño de volver a su patria en la Navidad ha sido el objetivo primordial del Instituto Puertorriqueño/Hispano para Personas Mayores, Inc. (IPRHE) y de Acacia Network, entidad latina sin fines de lucro más grande en Estados Unidos, cuya prioridad es proveer servicios integrados en las áreas de salud, vivienda, desarrollo económico, servicios sociales y revitalización cultural a los puertorriqueños y personas de otras nacionalidades radicados en la Gran Manzana”, manifestó Ángel Santini Palos, vicepresidente de Acacia.

“En esta ocasión nos acompaña un grupo de 40 personas de la tercera edad que estarán visitando y participando de diferentes actividades culturales alrededor de la Isla”, abundó.

Santini Palos agradeció a representantes de distintas entidades privadas y del Gobierno presentes por unirse a la celebración, al igual a los artistas Iris Chacón y Fernando Allende.

“Quiero agradecer a todos su comparecencia esta noche tan especial y por su apoyo en esta noble causa. Para Acacia Network es un privilegio brindarle esta experiencia anual a envejecientes de ascendencia puertorriqueña y otras nacionalidades. Agradezco, además, la colaboración de Fernando Allende e Iris Chacón. Recuerdo lo mucho que nos ayudó la vedette de América tras el paso del huracán María; llevó su chispa y alegría a cientos de envejecientes tristes en sus égidas por la falta de luz”, añadió Santini Palos.

La parte más emocionante de la festividad se produjo con la llegada del grupo de pleneros Sabor Mágico, quienes pusieron a cantar y bailar a los longevos presentes con su trulla navideña.

En el evento también se estrenó el tema “Navidad sin dieta”, compuesto y grabado por Iris Chacón, el cual fue aplaudido y celebrado por el público presente, que siguiendo el mensaje del mismo disfrutaron del buffet navideño.