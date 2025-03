Rebecca Maiellano, mejor conocida como la doble de Shakira o “Shakibecca”, pasó un mal sabor de boca, pues a pesar de ser una de las personas seleccionadas para caminar junto a la “Loba” en su concierto del viernes, el staff de la cantante le pidió que, por un momento, se olvidara de su papel y adoptara su verdadera identidad, pues no querían que los fans se llevasen una confusión, petición que no le pareció del todo.

La venezolana ha seguido a Shakira desde que dio inicio el “Las mujeres ya no lloran World Tour”, pero no fue, sino hasta el segundo show que la cantante ofreció en CDMX, el pasado viernes, que se hizo acreedora de uno de los 100 lugares para caminar junto a la cantante, cuando esta abre el espectáculo, instantes antes de subir al escenario del Estadio GNP Seguros.

La gente que apoya a Shakibeca es igual de tóxica que ella. Esos que dicen que ella solo está luchando por sus sueños. ¿Qué sueños? Ella ya conoció a Shak, es una fans qué además se cree Shakira y dizque la imita pero es pésima. https://t.co/gizhMai0sC — Ender Torres (@Ender_Etz) March 22, 2025

Emocionada, Shakibecca, compartió en sus redes lo importante que era para ella que su sueño se lograse en nuestra ciudad.

“Quiero contarle a todos que, desde que comenzó la gira de Shakira, yo estaba esperando este momento, yo entré a todos los concursos que me fue posible y Dios decidió que fuera aquí, en su Ciudad de México, ¡voy a caminar con la loba!”, celebró.

La joven mostró gran entusiasmo compartió varios videos alusivos a la caminata días antes del gran momento, pero, cuando este llegó se llevó la sorpresa que el equipo de la intérprete de “Pies descalzos” le pidió que no actuará como Shakira, mientras formaba parte de la entrada, pues esto podía confundir a sus fans que llegasen a creer que se trataba de la verdadera barranquillera.

Esta petición causó el disgusto de Rebecca, como quedó documentado en un video que ya circula en redes, donde se le ve removerse una lágrima que caía de su mejilla, mientras exclamaba que ella había pagado todos los boletos de los conciertos a los que ha asistido; antes de esta frase, pronuncia otras palabras que resultan indistinguibles.

La imitadora de Shakira usó sus redes para explicar qué había sucedido:

“Si hubiese caminado agarrada de manos, al lado o detrás de Shakira, hubieran hablado... yo caminé muy detrás, (órdenes de la producción), y me encargué de no verme porque me indicaron que eso traería confusión y desorden por mi parecido... e igual hablan y seguirán hablando”.

El comportamiento de Shakibecca genera reacciones en redes sociales

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pues, aunque hay muchas personas que siguen y apoyan a la joven, hay otras que consideran que su interés por la cantante ha sobrepasado los límites del fanatismo.

“Un llamar la atención de esta oportunista”.

“Supermal, estuvo diciendo ´nos vemos ahí para que se tomen foto conmigo´, desubicada”.

“Yo siento que una cosa es trabajar como doble y otra es estar todo el día viviendo como si fuera Shakira, ahí ya me parece peligroso”.

“Yo veo a una persona psicológicamente obsesionada, una cosa es imitar, ser fan, otra querer ser ella, eso ya está fuera de los parámetros”.

“Dice que la mandaron al fondo para no confundir a Shaki con ella, ya quisiera”.

“Necesita ayuda, lo peor es que ni se parece”.

“Estoy empezando a creer que, de verdad, tiene problemas mentales”.

Ante las críticas, Shakibecca afirma que, hasta los señalamientos, le han sido de ayuda, pues ahora cuenta con más seguidores en sus redes.

La venezolana, además, está ofreciendo shows en diferentes bares de la CDMX, donde lleva a cabo su rutina de imitación, durante las noches en que Shakira no ofrece concierto en el GNP.

Shakira sí sabe quién es Shakibecca

En 2017, Shakira tuvo conocimiento de quién era su imitadora, a la que le envió un mensaje a través del programa “Despierta América”, lo que generó conmoción en la joven que, sin poder contener las lágrimas, denotó la importancia que tenía para ella que la cantante reconociera su trabajo.