Más de tres décadas después de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, su figura vuelve a generar controversia internacional. Esta vez, el debate involucra al rapero canadiense Drake, quien habría adquirido una gorra que perteneció al exjefe del Cartel de Medellín.

Según informó la revista estadounidense Complex, el artista compró en una subasta de una gorra verde de los Boston Celtics, tradicional equipo de la NBA, presuntamente utilizada por Escobar.

El valor de la transacción habría sido de $75,000. Según reveló el medio estadounidense, la subasta se habría cerrado en diciembre y el artículo ya no se encuentra disponible en la plataforma.

En las historias publicadas en Instagram, el cantante mostró la gorra sobre un escritorio junto a otros objetos que estarían vinculados al capo, entre ellos un escudo en relieve del Atlético Nacional.

Lo publicó en sus historias de Instagram. ( El Tiempo / GDA )

Otra imagen difundida en redes sociales, corresponde a un registro audiovisual en el que Escobar aparece usando una prenda similar, una gorra de color verde con el logo de los Boston Celtics.

La gorra aparece en el documental francés “Don Pablo Escobar: Rey de la cocaína”, producido por el canal TF1 y filmado en 1988. En las imágenes, captadas de manera clandestina por el periodista, se observa al entonces líder del cartel de Medellín vistiendo la prenda durante una entrevista.

El material no fue emitido sino hasta 1995, tres años después de la muerte de Escobar, debido a los riesgos que implicaba su difusión.

Años más tarde, Comiti relató los detalles de esa grabación en el documental, donde explicó que la entrevista se realizó sin autorización plena y que uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un escolta accionó su arma al sospechar que había sido grabado sin permiso.

Diversos sectores consideran que cualquier gesto que pueda interpretarse como homenaje al narcotraficante resulta ofensivo para las víctimas de la violencia que marcó a Colombia en las décadas de 1980 y 1990.

No es la primera vez que artistas enfrentan críticas por alusiones a Escobar. En 2016, el reguetonero J Balvin fue cuestionado por usar una camiseta con el apellido del narcotraficante durante un evento en Medellín.

Tras un llamado de atención del entonces alcalde, que consideró sus acciones como apología al delito, el cantante ofreció disculpas públicas. Un año después, Wiz Khalifa visitó la tumba de Escobar y publicó fotografías en redes sociales.

Drake ya había realizado adquisiciones de alto valor relacionadas con figuras reconocidas. En 2023 compró por cerca de un millón de dólares un anillo que perteneció al rapero 2Pac.