Dua Lipa está de gira con su ‘Radical Optimism Tour’ y esta vez, la sorpresa fue para los colombianos, quienes disfrutaron su interpretación de la famosa canción ‘Antología’, de Shakira.

En medio de su show en Bogotá, la cantante sorprendió a sus fans con un llamativo repertorio que incluyó canciones como ‘Break My Heart’ y ‘Be The One’.

Dua Lipa cantando Antología en Bogotá 🥹 pic.twitter.com/nFgehGFI2i — Páramo Presenta (@paramo_presenta) November 29, 2025

La cantante no dudó en reafirmar su admiración por la música latina y compartió una vez más un momento inolvidable para sus fans.

“Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es para ti”, fue el mensaje que dio la cantante segundos antes de empezar a interpretar ‘Antología’.

Las expectativas de escuchar este himno colombiano, crecieron a las afueras del estadio El Campín, donde todos los asistentes escucharon la prueba de sonido de Dua Lipa.

Su homenaje a esta canción, no solo significó un gesto de admiración hacia la barranquillera, sino también un resultado de la unión entre generaciones y culturas musicales que han trascendido fronteras en todo el mundo.

La artista Dua Lipa sorprendió a su público al demostrar una impecable pronunciación del español durante su presentación. El momento, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales, quedó registrado en múltiples videos donde se aprecia al estadio El Campín coreando al unísono el éxito de la barranquillera Shakira.

La cantante británica interpretó el tema con evidente pasión y fuerza, generando una ovación generalizada entre los asistentes y destacándose como uno de los instantes más emotivos de la noche.

Durante el espectáculo también llamó la atención la cercanía que la artista mostró con sus asistentes. En un gesto que desató la euforia del público, Dua Lipa descendió de la tarima para interactuar directamente con varios de sus fanáticos.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la cantante se toma fotografías con ellos y comparte breves palabras en medio de la emoción generalizada, convirtiendo el concierto en una experiencia aún más memorable para quienes estuvieron presentes.

Además, la artista protagonizó otro momento destacado cuando tomó el sombrero vueltiao de uno de sus fanáticos y se lo puso en medio del show. El gesto, celebrado por el público, quedó inmortalizado en fotos y videos que los asistes compartieron en la web, donde se ve a Dua Lipa luciendo este icónico símbolo de la región Caribe, adornado con una bandera de Colombia.

El concierto de la artista británica estuvo marcado por la cercanía con el público y por los distintos símbolos alusivos a la identidad colombiana que incorporó durante su presentación. Estas acciones, sumadas a su energía en el escenario, generaron una respuesta entusiasta por parte de los asistentes, quienes disfrutaron de una noche memorable cargada de emoción y conexión con la cantante.