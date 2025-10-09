Jennifer Aniston, de 56 años, confesó haber enfrentado durante dos décadas una batalla silenciosa para quedar embarazada, mientras era señalada públicamente como una “adicta al trabajo egoísta”.

La actriz compartió su testimonio en una entrevista con la edición británica de “Harper’s Bazaar”, donde aseguró: “Nadie conoce mi historia o lo que he pasado en los últimos 20 años tratando de formar una familia, porque no voy por ahí hablando de mis problemas de salud”.

“Eso no es asunto de nadie”

Aniston expresó que durante años fue objeto de falsas narrativas sobre su decisión de no tener hijos.

“Eso no es asunto de nadie. Pero, llega un punto en el que es inevitable oírlo: la historia de que no tendré un hijo, de que no tendré una familia, porque soy egoísta, adicta al trabajo. Me afecta; solo soy un ser humano. Todos somos seres humanos”, declaró.

PUBLICIDAD

La actriz reconoció que, con el paso del tiempo, aprendió a no responder a esos rumores. “El ciclo de noticias es tan rápido que simplemente desaparece. Claro, hay momentos en que siento esa sensación de justicia, cuando se dijo algo que no era cierto y necesito corregirlo. Y entonces pienso: ‘¿De verdad lo sé? Mi familia sabe mi verdad, mis amigos saben mi verdad’”, explicó.

El proceso de FIV y los años de intentos fallidos

En 2022, Aniston ya había revelado que intentó someterse a un proceso de fertilización in vitro (FIV) sin éxito.

“El proceso de tener hijos fue un reto para mí”, confesó entonces. “En mis 30 y 40 años, pasé por momentos muy difíciles, y si no fuera por eso, nunca habría llegado a ser quien estaba destinada a ser. Intentaba quedarme embarazada. Años y años de especulación... Fue muy difícil. Me sometí a FIV, tomé tés chinos, todo. Me esforzaba muchísimo”.

También lamentó no haber considerado antes otras opciones: “Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Uno no piensa así. Así que aquí estoy hoy. El barco ya pasó. Pero no me arrepiento de nada”.

Vida personal y actualidad profesional

Jennifer Aniston estuvo casada con Brad Pitt entre los años 2000 y 2005. La separación ocurrió en medio de versiones que apuntaban a su negativa de tener hijos, rumores que ella ahora desmiente. Posteriormente, se casó en 2015 con el actor Justin Theroux, de quien se separó tres años después.

Actualmente, la actriz mantiene una relación con el hipnotista y coach de vida Jim Curtis, con quien se la ha visto desde julio. Mientras tanto, continúa cosechando éxito con su papel en la serie “The Morning Show”, donde interpreta a una periodista enfrentada a los desafíos del mundo televisivo contemporáneo.